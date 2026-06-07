Người phụ nữ 6 năm không thể nhắm mắt khi ngủ, lý do phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Suốt 6 năm, người phụ nữ phải ngủ với đôi mắt luôn hé mở mà không thể khép kín như người bình thường. Nguyên nhân phía sau bắt nguồn từ một lựa chọn quen thuộc của rất nhiều chị em.

Chỉ vì một quyết định làm đẹp tại cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, cô Wang Li phải trả giá bằng những tổn thương không thể hồi phục. Suốt 6 năm qua, cô sống trong cảnh không thể nhắm kín mắt, liên tục chịu đau đớn về thể xác lẫn tinh thần và vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài.

Tháng 6/2020, Wang Li (tên nhân vật đã được thay đổi) tìm đến Phòng khám Phẫu thuật Thẩm mỹ Meixi ở thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô để thực hiện phẫu thuật cắt mí với chi phí 12.000 Nhân Dân Tệ (khoảng 1.800 USD). Người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật là một phụ nữ họ Meng, tự nhận mình là giám đốc tiếp thị của cơ sở này.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau ca phẫu thuật, mắt Wang sưng nặng, mí mắt bị lật ngược và xuất hiện tình trạng tích dịch bất thường. Gia đình lập tức đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Kết quả kiểm tra cho thấy tuyến lệ của Wang đã bị cắt đứt do sai sót trong quá trình phẫu thuật. Theo kết luận giám định y khoa, mắt cô hở khoảng 1 cm ngay cả khi cố gắng nhắm lại, đồng thời mắc viêm giác mạc. Cơ quan chức năng xác định mức độ thương tật của Wang thuộc diện khuyết tật cấp độ 9.

"Tôi không dám nhìn thẳng vào người khác vì những di chứng trên khuôn mặt mình", Wang chia sẻ.

Wang chịu tổn thương nặng nề sau ca phẫu thuật cắt mí hỏng năm 2020. Ảnh: Weibo.

Cuộc điều tra sau đó xác định Meng không có chứng chỉ hành nghề y, trong khi Phòng khám Meixi hoạt động trái phép. Cơ sở này bị tịch thu thiết bị, phạt hành chính 200.000 Nhân Dân Tệ và thu hồi giấy phép kinh doanh.

Nhà chức trách cũng phát hiện Meng từng liên quan đến nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ thất bại tại một cơ sở khác, trong đó có trường hợp để lại thương tật cấp độ 10 cho nạn nhân.

Sau sự việc, Wang Li khởi kiện Meng ra tòa. Đến tháng 2/2025, tòa án tuyên phạt Meng 6 tháng tù giam vì hành nghề y trái phép, đồng thời buộc bồi thường cho Wang 362.000 Nhân Dân Tệ và hoàn trả toàn bộ chi phí phẫu thuật.

Trong quá trình xét xử, phía Meng từng đề nghị bồi thường 850.000 Nhân Dân Tệ để được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm. Đổi lại, Wang phải gỡ bỏ các bài viết phản ánh tiêu cực về phòng khám, ngừng khiếu nại và cam kết hoàn trả 400.000 Nhân Dân Tệ nếu vi phạm thỏa thuận.

Tuy nhiên, sau khi đạt được thỏa thuận, Meng lại đăng tải nhiều video trên mạng xã hội, công khai chỉ trích Wang và cáo buộc cô bịa đặt sự việc. Đáp lại, chị dâu của Wang công bố các bằng chứng cho thấy Meng hành nghề trái phép. Wang cũng lên tiếng kể lại toàn bộ vụ việc nhằm bảo vệ danh dự của mình.

Diễn biến này khiến Meng khởi kiện ngược, cho rằng Wang vi phạm thỏa thuận đã ký kết. Đầu năm 2026, tòa án ra phán quyết buộc Wang phải hoàn trả 400.000 Nhân Dân Tệ theo điều khoản đã cam kết.

Sáu năm sau ca phẫu thuật định mệnh, Wang vẫn phải sống chung với những hậu quả nặng nề. Tuyến lệ bị tổn thương khiến nước mắt cô chảy liên tục, ngay cả trong lúc ngủ cũng không thể khép kín đôi mắt.

"Tôi phải ngủ với đôi mắt luôn hé mở", cô nói.

Không chỉ chịu đựng nỗi đau thể xác, áp lực từ các vụ kiện tụng kéo dài và những tranh cãi trên mạng xã hội còn khiến Wang rơi vào trạng thái trầm cảm và lo âu.

Từ trải nghiệm cay đắng của bản thân, cô gửi lời cảnh báo đến những người đang có ý định phẫu thuật thẩm mỹ: "Hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định can thiệp dao kéo. Một lựa chọn sai lầm có thể khiến bạn phải hối hận suốt đời."

Từ những vụ việc như của Wang Li, các chuyên gia nhấn mạnh rằng làm đẹp không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sự an toàn của người thực hiện.

Trước khi tiến hành bất kỳ thủ thuật hay phẫu thuật nào, người dân cần tìm hiểu kỹ về giấy phép hoạt động của cơ sở, năng lực chuyên môn của bác sĩ cũng như điều kiện vô trùng trong quá trình điều trị.

Đặc biệt, các can thiệp quanh vùng mắt tiềm ẩn nguy cơ cao, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng lâu dài đến thị lực, chức năng nhắm mở mắt và chất lượng cuộc sống.

Tại Trung Quốc, nhiều tai biến thẩm mỹ nghiêm trọng từng gây xôn xao dư luận trong những năm gần đây.

Năm 2021, một nữ người nổi tiếng trên mạng xã hội ở Quảng Tây đã tử vong sau ca hút mỡ gặp biến chứng dẫn đến nhiễm trùng nặng. Đầu năm nay, một phụ nữ tại Thượng Hải cũng phải đối mặt với tổn thương dây thần kinh mặt sau khi thực hiện phẫu thuật tạo hình tai theo trào lưu "tai yêu tinh". Những sự việc này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro tiềm ẩn phía sau các xu hướng làm đẹp đang ngày càng phổ biến.