Phụ nữ sẽ trải qua 2 đỉnh hormone mỗi ngày: Nắm bắt được những thời điểm này phục hồi da, tái tạo máu, chống già tối ưu

Vẻ ngoài của phụ nữ không chỉ phụ thuộc vào việc sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da, mà còn liên quan mật thiết đến nhịp điệu nội tiết tự nhiên của cơ thể.

Nhiều phụ nữ duy trì đều đặn các bước chăm sóc da, đi ngủ sớm và bổ sung dinh dưỡng, nhưng vẫn cảm thấy làn da thiếu sức sống và tình trạng sức khỏe tổng thể không ổn định. Trên thực tế, vẻ ngoài của phụ nữ không chỉ phụ thuộc vào việc sử dụng nhiều sản phẩm chăm sóc da, mà còn liên quan mật thiết đến nhịp điệu nội tiết tự nhiên của cơ thể.

Cơ thể chúng ta trải qua hai đỉnh điểm hormone tự nhiên mỗi ngày, đây là thời điểm vàng để phục hồi da và tái tạo máu. Bằng cách tìm ra nhịp điệu phù hợp và điều chỉnh cơ thể cho phù hợp, chúng ta có thể đạt được hiệu quả gấp đôi với một nửa công sức trong việc chăm sóc da, nuôi dưỡng làn da rạng rỡ từ bên trong.

Thời điểm vàng đầu tiên là từ 7 giờ sáng đến 9 giờ sáng

Sau một đêm ngủ đủ giấc, các chức năng của cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, tốc độ trao đổi chất đạt đỉnh điểm ban ngày, hệ thống nội tiết ở trạng thái ổn định và hoạt động tích cực.

Đây là thời điểm tốt nhất để cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng và chuyển hóa chất thải, đồng thời cũng là giai đoạn quan trọng để đánh thức sức sống của làn da.

Quy trình chăm sóc da buổi sáng không nên vội vàng hay qua loa. Sau khi thức dậy, đừng nhảy ra khỏi giường ngay lập tức. Hãy ngồi yên lặng một phút để đánh thức cơ thể, sau đó uống một cốc nước ấm để thải các chất thải chuyển hóa tích tụ trong ruột và thúc đẩy tuần hoàn máu toàn thân. Nhiều người phá vỡ nhịp điệu vàng này bằng cách ăn những món ăn nhiều dầu mỡ khi bụng đói vào buổi sáng hoặc vội vàng thực hiện các bước chăm sóc da buổi sáng sau khi thức khuya.

Hãy tận dụng tối đa thời gian này bằng cách thực hiện quy trình làm sạch nhẹ nhàng và dưỡng ẩm đơn giản, kết hợp với bữa sáng nhẹ nhàng gồm trứng, ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau củ để cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng chất lượng cao. Nếu kiên trì, bạn sẽ thấy làn da xỉn màu và tình trạng sưng phù buổi sáng được cải thiện đáng kể, giúp bạn trông rạng rỡ hơn.

Khoảng thời gian vàng thứ hai là từ 9 giờ tối đến 11 giờ tối

Đây là thời gian cốt lõi để da phục hồi và tự điều chỉnh nội tiết tố vào ban đêm, đồng thời cũng là giai đoạn chuyển tiếp để cơ thể bước vào giấc ngủ sâu. Vào thời điểm này, mức độ hoạt động của cơ thể chậm lại, tập trung vào việc sửa chữa tế bào, chuyển hóa melanin và nuôi dưỡng khí huyết, biến nó thành thời điểm vàng để chăm sóc da và duy trì sức khỏe.

Đây là thời điểm cần tránh thức khuya, lướt điện thoại và lo lắng. Tiếng ồn và ánh sáng từ các thiết bị điện tử, cùng với tâm trạng căng thẳng, có thể làm rối loạn cân bằng nội tiết tố, làm giảm khả năng hấp thụ các sản phẩm chăm sóc da, và theo thời gian dẫn đến nếp nhăn, da xỉn màu và vẻ ngoài mệt mỏi.

Cách chăm sóc da đúng cách là gác lại những việc không quan trọng, tẩy trang và chăm sóc da nhẹ nhàng, đồng thời để da được thở tự do. Bạn có thể thực hiện các động tác giãn cơ đơn giản để thư giãn cơ thể, ngâm chân để giảm mệt mỏi, giữ tâm trí thư thái và chuẩn bị cho giấc ngủ.

Cách tốt nhất để phụ nữ giữ gìn sắc đẹp không phải là sử dụng các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, mà là tuân theo nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể. Sự cân bằng nội tiết tố ổn định là nền tảng cho sức sống trẻ trung của phụ nữ. Không cần thiết phải chăm sóc da quá mức; chỉ cần tập trung vào "giờ vàng" sáng và tối, đi ngủ sớm và dậy sớm, duy trì lối sống nhẹ nhàng và lành mạnh, và nuôi dưỡng một tâm trí bình an. Ngày qua ngày, bạn có thể sở hữu làn da mịn màng, rạng rỡ và giữ được vẻ ngoài điềm tĩnh và thanh lịch.

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: Sohu)