Người phụ nữ 39 tuổi đột ngột phát hiện ung thư dạ dày khi khám định kỳ: "Tôi không đau, ăn gì cũng thấy ngon"

Có một sự thật là không phải bệnh ung thư nào cũng gây đau, nhất là ở giai đoạn đầu.

Lâu nay, nhiều người vẫn giữ tư tưởng chủ quan rằng cơ thể không đau đớn, ăn ngon ngủ kỹ nghĩa là hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên, ranh giới giữa khỏe mạnh và bệnh tật đôi khi lại vô cùng mong manh. Nhiều khối u đường tiêu hóa, ví dụ như ung thư dạ dày thường có xu hướng âm thầm "cắm rễ" mà không hề phát ra bất kỳ tín hiệu cảnh báo nào ở giai đoạn khởi phát.

Mới đây, một người phụ nữ 39 tuổi họ Lin tại Đài Loan (Trung Quốc) đã khiến mạng xã hội xôn xao khi đột ngột phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư dạ dày khi đi khám sức khỏe định kỳ. Điều đáng sợ là người bệnh hoàn toàn không có tiền sử bệnh mãn tính, cuộc sống sinh hoạt diễn ra hết sức bình thường.

Huang Chun-wen cảnh báo vết loét rất nhỉ của nữ bệnh nhân thực chất là ung thư dạ dày giai đoạn sớm

Cô chia sẻ bản thân hoàn toàn khỏe mạnh, ăn gì cũng thấy ngon miệng và không hề gặp các triệu chứng điển hình của bệnh đường tiêu hóa như đau bụng, đầy bụng, khó tiêu hay sụt cân. Đặc biệt, kỳ khám 6 tháng trước đó hoàn toàn không phát hiên bất kỳ bất thường nào.

Bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa Huang Chun-wen thuộc Bệnh viện Đại học Y khoa Trung Quốc Hsinchu (Đài Loan, Trung Quốc) kể lại, ông phát hiện một vết loét nhỏ chưa đầy 1cm ở ngay giữa thân dạ dày của nữ bệnh nhân trong quá trình nội soi định kỳ.

Đáng chú ý, vết loét này nhìn bề ngoài trông rất giống một tổn thương viêm loét thông thường. Thậm chí, nó còn có dấu hiệu sắp lành, khiến người ta dễ dàng bỏ qua.

Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm lâm sàng, bác sĩ Huang nhận thấy điểm bất thường. Loét lành tính thường xuất hiện ở phần hang vị (nửa dưới dạ dày), nhưng tổn thương của bệnh nhân này lại nằm ở giữa thân dạ dày. Đồng thời, các nếp gấp thành dạ dày xung quanh vết loét bị giãn bất thường, bề mặt gồ ghề không đều.

Nghi ngờ có điều mờ ám, bác sĩ đã lập tức chỉ định sinh thiết. Kết quả giải phẫu bệnh trả về khiến tất cả ngỡ ngàng khi xác nhận bệnh nhân mắc ung thư dạ dày dạng biểu mô tế bào vòng. Đây là một loại ung thư dạ dày có độ ác tính cực kỳ cao, tế bào ác tính xâm lấn và lan rộng rất nhanh.

Bác sĩ Huang nhấn mạnh, nữ bệnh nhân này không hề hút thuốc, không uống rượu. Điểm bất thường duy nhất là cô có kết quả dương tính với vi khuẩn Helicobacter pylori. Y học chứng minh nhiễm khuẩn HP kết hợp với yếu tố di truyền trong gia đình là nguyên nhân hàng đầu kích hoạt bệnh ung thư dạ dày phát triển.

May mắn là phát hiện rất sớm nên phương án điều trị cũng rất hiệu quả. Theo bác sĩ Huang, cô Lin được chỉ định cắt hớt niêm mạc qua nội soi (ESD) để bóc tách khối u tận gốc mà không cần mổ phanh hay cắt dạ dày. Phương pháp này giúp bảo tồn nguyên vẹn chức năng tiêu hóa, cho tỷ lệ chữa khỏi hoàn toàn cực kỳ cao (trên 90%).

Tại sao mắc ung thư dạ dày nhưng cơ thể vẫn không đau, ăn vẫn ngon?

cũng chính là bác sĩ chủ trị của cô Lin. Ông cho biết, ở giai đoạn đầu của bệnh ung thư dạ dày, các tế bào ác tính mới chỉ khu trú ở lớp niêm mạc mỏng mọc trên cùng của thành dạ dày. Vùng niêm mạc bề mặt này lại là nơi tập trung rất ít các sợi thần kinh cảm giác đau. Chính vì vậy, dù khối u đã hình thành và bắt đầu phát triển, người bệnh có thể vẫn hoàn toàn không cảm thấy đau đớn hay khó chịu.

Đau bụng hay chán ăn là dấu hiệu ung thư dạ dày ít biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu (Ảnh minh họa)

Đồng thời, do khối u giai đoạn sớm có kích thước siêu nhỏ, như trường hợp của cô Lin là dưới 1 cm nên hoàn toàn không gây cản trở đến chức năng co bóp, nghiền nát thức ăn hay làm chậm quá trình tiêu hóa của dạ dày. Hệ tiêu hóa vẫn vận hành trơn tru, dịch vị vẫn tiết ra bình thường giúp người bệnh duy trì cảm giác thèm ăn, ăn ngon miệng và không bị sụt cân. Đây chính là cái bẫy hoàn hảo của căn bệnh này khiến người bệnh chủ quan bỏ qua, phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn.

Bên cạnh trạng thái hoàn toàn im lặng không triệu chứng ở giai đoạn sớm, bệnh ung thư dạ dày đôi khi cũng phát ra một số tín hiệu cảnh báo nhưng cực kỳ mơ hồ, dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường:

- Ợ hơi nhẹ sau khi ăn: Nhiều người nghĩ do ăn nhanh hoặc uống nước có ga, nhưng tình trạng ợ hơi, ợ chua liên tục có thể do khối u làm thay đổi môi trường acid trong dạ dày.

- Cảm giác nhanh no bất thường: Chỉ mới ăn một vài miếng đã cảm thấy đầy bụng, không thể nạp thêm thức ăn dù trước đó đang rất đói.

- Mệt mỏi và da dẻ xanh xao: Khối u gây ra tình trạng xuất huyết rỉ rả bên trong dạ dày mà mắt thường không thấy được, dẫn đến thiếu máu mãn tính khiến cơ thể luôn uể oải.

- Thay đổi thói quen đại tiện: Đi ngoài phân có màu tối hoặc đen sẫm bất thường do máu từ dạ dày bị tiêu hóa dọc đường đi xuống.

Rất nhiều ca ung thư dạ dày giai đoạn đầu, polyp đại tràng hoặc các tổn thương tiền ung thư đều phát triển trong im lặng như vậy. Do đó, nếu cứ thản nhiên chờ đến khi cơ thể đau đớn dữ dội, nôn ra máu hay sụt cân nghiêm trọng mới đi khám thì thường đã bỏ lỡ khoảng thời gian vàng để điều trị ung thư dạ dày.

Thủ phạm làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày lên gấp 10 lần

Một trong những thủ phạm nguy hiểm nhất được bác sĩ Huang cảnh báo chính là vi khuẩn HP. Loại vi khuẩn này thường ký sinh trong đường tiêu hóa và không gây ra triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, sự kích thích và gây viêm diễn ra âm thầm, liên tục từ năm này qua năm khác của chúng sẽ làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày lên gấp 10 lần so với người bình thường.

Trước thực trạng nguy hiểm này, các chuyên gia y tế khuyến cáo những nhóm đối tượng sau nên chủ động đi nội soi tầm soát ung thư dạ dày càng sớm càng tốt:

- Người có tiền sử gia đình (bố mẹ, anh chị em ruột) mắc ung thư dạ dày hoặc các bệnh ung thư đường tiêu hóa khác.

- Người có thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia thường xuyên trong nhiều năm.

Uống nhiều rượu bia không chỉ hại gan, phá thận mà còn tăng nguy cơ ung thư dạ dày (Ảnh minh họa)

- Người có sở thích ăn các món đồ nướng, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ hoặc các loại thực phẩm muối chua (dưa muối, cà muối).

- Người có kết quả xét nghiệm dương tính với vi khuẩn HP trong dạ dày, cần tuân thủ phác đồ điều trị triệt để từ sớm nhằm ngăn ngừa nguy cơ biến chứng thành ung thư dạ dày.

Căn bệnh ung thư dạ dày hoàn toàn có thể chữa khỏi hoặc kéo dài sự sống nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm. Việc chủ động đi khám sức khỏe và nội soi định kỳ chính là chiếc lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ mạng sống của chính bạn trước khi quá muộn.

Nguồn và ảnh: Ctinews, Asia One, The Paper