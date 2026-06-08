Một bác sĩ hai lần chứng kiến "người chết sống lại" và cái kết

Điều gì xảy ra trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết? Hai lần tận mắt chứng kiến bệnh nhân "trở về", một bác sĩ vẫn chưa thể quên những gì mình đã thấy.

Một câu chuyện từ năm 2023 đến nay bất ngờ được chia sẻ lại và thu hút sự chú ý mạnh mẽ, đặc biệt là những trường hợp liên quan đến ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Cụ thể, Tiến sĩ Stephen Hughes từng trải qua hai tình huống mà ông tin chắc bệnh nhân đã qua đời, nhưng rồi họ quay trở lại.

Tiến sĩ Stephen Hughes. Ảnh: ARU.

Sự việc xảy ra tại thành phố Babahoyo, một buổi lễ tang bất ngờ biến thành cảnh hỗn loạn khi người thân nghe thấy tiếng gõ từ bên trong quan tài. Cụ bà 76 tuổi, bà Bella Montoya, người trước đó được xác nhận đã tử vong, bất ngờ có dấu hiệu sống lại ngay trong nghi thức cầu nguyện.

Bà từng được các bác sĩ thông báo không còn khả năng hồi phục sau khi ngừng đáp ứng hồi sức. Gia đình đưa thi thể đến nhà tang lễ, nhưng chỉ vài giờ sau, điều không ai tưởng tượng xảy ra: bà cử động và được đưa trở lại bệnh viện trong tình trạng chăm sóc đặc biệt.

Trường hợp của bà Montoya không phải duy nhất. Trong cùng năm, nhiều báo cáo y khoa quốc tế ghi nhận các tình huống tương tự: có người được tuyên bố tử vong nhưng sau đó vẫn còn dấu hiệu sống khi chuẩn bị nhập quan hoặc đang được chuyển đến nhà tang lễ.

Một số trường hợp khác ghi nhận bệnh nhân còn thở sau khi đã được xác nhận chết tại nhà riêng, hoặc thậm chí có người tỉnh lại ngay trong túi đựng thi thể những chi tiết khiến cả nhân viên y tế dày dạn kinh nghiệm cũng phải giật mình.

Tiến sĩ Hughes kể rằng trong hơn 20 năm làm nghề, ông từng chứng kiến hai trường hợp khiến ông không thể quên.

Lần đầu, một nữ bệnh nhân bị động kinh và dùng quá liều thuốc an thần cũ. Khi được kiểm tra ban đầu, bà không có nhịp thở, không bắt được mạch, và được xác định đã tử vong. Thi thể được đưa tới nhà xác. Nhưng tại đó, một nhân viên nhận thấy chân bà khẽ co giật. Khi kiểm tra lại, tim bà vẫn còn đập yếu ớt. Bệnh nhân sau đó được chuyển hồi sức tích cực và hồi phục.

Lần thứ hai còn ám ảnh hơn. Một bệnh nhân được cho là không còn khả năng cứu chữa nên bác sĩ dừng hồi sức. Trong lúc hoàn tất giấy tờ, người phụ nữ bất ngờ thở lại. Theo ông Hughes, nếu có máy theo dõi hoạt động tim khi đó, tình huống đã không xảy ra.

Điều khiến giới y khoa trăn trở là cái chết không diễn ra ngay lập tức. Theo giải thích của Tiến sĩ Hughes, đây là một quá trình các cơ quan trong cơ thể dừng hoạt động không đồng thời.

Những dấu hiệu như đồng tử giãn, ngừng thở hay mất mạch có thể bị đánh giá sai, đặc biệt khi thuốc hoặc tình trạng bệnh lý còn ảnh hưởng đến cơ thể.

Ông cho rằng chính sự chuẩn hóa trong quy trình xác nhận tử vong hiện đại đã giúp giảm đáng kể những nhầm lẫn đáng sợ này. Tuy vậy, các câu chuyện "người chết sống lại" vẫn là lời nhắc rằng trong y học, ranh giới giữa hai trạng thái đôi khi mong manh hơn ta tưởng.

(t/h Thanh Niên, Vietnamnet)