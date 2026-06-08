Nam sinh 14 tuổi vô tình phát hiện ung thư phổi khi khám dạ dày, bác sĩ tìm ra 1 "bí mật gây sốc" trong gia đình

"Làm sao có thể là ung thư phổi được? Con trai tôi mới 14 tuổi, trong nhà cũng không ai hút thuốc", mẹ của cậu bé vừa khóc vừa níu tay bác sĩ.

Tiểu Lương (tên đã được thay đổi), 14 tuổi, sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) chưa từng tưởng tượng mình có liên quan đến căn bệnh ung thư. Ở độ tuổi của cậu, những mối bận tâm thường chỉ xoay quanh việc học, bạn bè, chương trình truyền hình yêu thích hay bữa tối nay ăn gì. Thế nhưng một lần tới bệnh viện vì lấy nhầm một loại thuốc nào đó không nhớ tên khi bị tiêu chảy đã khiến cuộc sống của Tiểu Lương rẽ sang hướng hoàn toàn khác.

Theo thông tin được Bệnh viện Ung thư tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) chia sẻ, sau khi vô tình uống nhầm thuốc và xuất hiện các triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, Tiểu Lương được gia đình đưa đi kiểm tra sức khỏe. Ban đầu, mục đích khám chỉ để đánh giá tình trạng dạ dày và loại trừ các biến chứng liên quan, nhưng không ai ngờ rằng kết quả chẩn đoán hình ảnh lại cho thấy một bất thường ở phổi.

Nốt mờ trong phổi rất có thể là dấu hiệu ung thư, cần theo dõi sát sao (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ phát hiện một nốt mờ dạng kính mờ nằm ở thùy trên phổi phải của cậu bé. Do tổn thương còn nhỏ nên Tiểu Lương được theo dõi định kỳ. Gia đình khi ấy cũng không quá lo lắng vì nghĩ đây chỉ là một bất thường lành tính. Tuy nhiên, trong lần tái khám tiếp theo, các bác sĩ nhận thấy nốt mờ đã lớn hơn đáng kể. Sau hàng loạt xét nghiệm chuyên sâu, kết luận cuối cùng được đưa ra: Tiểu Lương mắc ung thư phổi.

Ung thư phổi ở tuổi 14 vốn đã là trường hợp hiếm gặp. Thế nhưng điều khiến các bác sĩ thực sự chú ý lại xuất hiện sau khi khai thác tiền sử bệnh của gia đình. Họ phát hiện bà ngoại của Tiểu Lương cũng được chẩn đoán ung thư phổi. Dì ruột của cậu bé từng mắc căn bệnh này. Ông ngoại của Tiểu Lương cũng không phải ngoại lệ.

Như vậy, đã có tới 4 người trong cùng một gia đình lần lượt mắc ung thư phổi và điều này không hiểu tại sao lại không được bố mẹ cậu nhắc đến trong lần khám đầu tiên. Ở lần khám sau này, thông tin bệnh sử gia đình khiến bác sĩ lập tức nghĩ tới yếu tố di truyền và yêu cầu những người còn lại trong đại gia đình đi tầm soát ung thư càng sớm càng tốt.

Đối với giới chuyên môn, khi một loại ung thư xuất hiện ở nhiều thành viên thuộc nhiều thế hệ khác nhau trong cùng gia đình, đặc biệt có trường hợp mắc bệnh khi còn rất trẻ, đây là tín hiệu không thể bỏ qua. Kết quả, có thêm 1 người bên đăng ngoại của Tiểu Lương phát hiện mắc ung thư phổi. Bên cạnh đó, dù chưa hình thành ung thư, nhưng thật sự một vài người khác cũng có nốt mờ trong phổi. Chưa kể, không ít người vì chủ quan, không tin vào di truyền trong ung thư mà không chịu đi khám.

Khi nào cần nghĩ tới ung thư mang tính gia đình?

Theo bác sĩ Từ Huệ Đình, Phó Trưởng khoa Ung bướu ổ bụng, Bệnh viện Ung thư tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), ung thư có thể mang yếu tố di truyền ở một mức độ nhất định. Bà dẫn lại nghiên cứu của Mayo Clinic trên 2.984 bệnh nhân ung thư. Kết quả cho thấy hơn 1/8 số trường hợp mang các đột biến gen di truyền liên quan tới nguy cơ mắc bệnh.

Tuy nhiên, bác sĩ Từ nhấn mạnh rằng ung thư không phải là bệnh di truyền hoàn toàn. Theo chuyên gia này, ung thư thường là kết quả của sự tương tác giữa ba yếu tố gồm: di truyền, môi trường sống và các yếu tố ngẫu nhiên xảy ra trong quá trình tế bào phát triển.

Điều đó đồng nghĩa việc mang gen nguy cơ không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc ung thư. Ngược lại, nhiều người không có tiền sử gia đình vẫn có thể phát triển bệnh nếu tiếp xúc lâu dài với các yếu tố nguy cơ.

Bá sĩ Từ nhắc nhở, mọi người nên đặc biệt lưu ý nếu gia đình xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Có từ 2 đến 3 người trở lên mắc cùng một loại ung thư.

- Bệnh xuất hiện ở nhiều thế hệ liên tiếp.

- Có người mắc ung thư ở độ tuổi trẻ bất thường.

Trường hợp của Tiểu Lương gần như hội tụ đầy đủ những yếu tố này.

Ung thư phổi là một trong những loại ung thư có tính di truyền cao (Ảnh minh họa)

Nhân trường hợp của gia đình Tiểu Lương, bác sĩ Từ, một số loại ung thư thường có tính di truyền cao gồm:

- Ung thư buồng trứng

- Ung thư đại trực tràng

- Ung thư dạ dày

- Ung thư phổi

- Ung thư tuyến tụy

- Ung thư tuyến tiền liệt

Bà khuyến cáo rằng nếu trong gia đình có nhiều người từng mắc ung thư, đặc biệt là cùng một loại ung thư hay có người mắc ung thư ở độ tuổi rất trẻ, mọi người nên chủ động trao đổi với bác sĩ về nguy cơ di truyền, thực hiện khám sức khỏe định kỳ và tầm soát sớm khi cần thiết.

Câu chuyện của Tiểu Lương cũng là lời nhắc nhở rằng đôi khi một lần kiểm tra vì lý do tưởng như không liên quan lại có thể giúp phát hiện căn bệnh nguy hiểm từ rất sớm. Với những gia đình có tiền sử ung thư, việc hiểu rõ bệnh sử của người thân đôi khi quan trọng không kém bất kỳ xét nghiệm nào.

Nguồn và ảnh: Sina News, BV Ung thư Hồ Bắc, EBC