Người đàn ông 60 tuổi qua đời vì bệnh tiểu đường, bác sĩ nói thẳng: 4 loại bữa sáng tuyệt đối đừng ăn nhiều!

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng để khởi động quá trình trao đổi chất suốt cả ngày. Nếu lựa chọn bữa sáng không tốt trong thời gian dài, nó có thể vô tình làm tăng gánh nặng cơ bản cho sự dao động đường huyết suốt cả ngày.

Gần đây, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về sức khỏe liên quan đến bệnh tiểu đường, đặc biệt là ở một số người trung niên và người cao tuổi, trong đó thói quen ăn uống được nhắc đi nhắc lại nhiều lần.

Cái chết của một người đàn ông 60 tuổi ở Trung Quốc do biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường một lần nữa thu hút sự chú ý. Khi xem xét chế độ ăn uống hàng ngày của ông, các nhân viên y tế đã nhấn mạnh một chi tiết dễ bị bỏ qua: thói quen ăn sáng không lành mạnh lâu dài của ông. Tình trạng này không phải là hiếm gặp trong đời thực, thậm chí có thể nói là khá phổ biến, vì vậy cần được xem xét nghiêm túc.

Dưới đây là 4 loại bữa sáng bác sĩ đặc biệt lưu ý.

1. Cháo và rau củ muối chua

Nghe có vẻ đơn giản, và quả thực đây là thói quen lâu đời của nhiều gia đình, nhưng nó không lý tưởng từ góc độ kiểm soát đường huyết. Bản thân cháo là một loại thực phẩm chủ yếu có chỉ số đường huyết cao. Sau khi hạt gạo được nấu trong thời gian dài, cấu trúc của chúng trở nên dễ hấp thụ hơn, dẫn đến lượng đường trong máu tăng nhanh sau khi vào cơ thể.

Thêm rau củ muối chua, dù mang lại hương vị đậm đà, thường dẫn đến hàm lượng natri cao, có thể gây ra biến động huyết áp nếu tiêu thụ lâu dài. Đồng thời, nhiều người giảm lượng protein khi ăn cháo, và bữa sáng đơn điệu này dễ gây ra biến động đường huyết đáng kể sau bữa ăn.

Hơn nữa, kiểu ăn này chỉ tạo cảm giác no trong thời gian ngắn, nhanh chóng kích thích cơn đói mới và dẫn đến lượng calo nạp vào không ổn định. Điều này đặc biệt có vấn đề đối với bệnh nhân tiểu đường; duy trì thói quen này lâu dài sẽ làm tăng đáng kể độ khó kiểm soát đường huyết. Nói cách khác, vấn đề bữa sáng này không chỉ là một vấn đề đơn lẻ, mà là sự mất cân bằng về cấu trúc.

2. Các món ăn làm từ bột chiên

Chẳng hạn như bánh rán, quẩy chiên… rất phổ biến ở các quán ăn sáng. Trong quá trình chiên, cấu trúc của bột thay đổi, làm tăng đáng kể hàm lượng chất béo, trong khi tốc độ hấp thụ vẫn tương đối nhanh. Sự kết hợp này không tốt cho việc kiểm soát đường huyết. Hơn nữa, thực phẩm chiên rán dễ tạo ra lipid bị oxy hóa trong quá trình chế biến ở nhiệt độ cao, và việc tiêu thụ lâu dài sẽ gây thêm gánh nặng cho hệ thống trao đổi chất.

Trong khi đó, nhiều thực phẩm chiên rán thiếu chất xơ, làm chậm nhu động ruột và làm tăng nguy cơ tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn. Các khảo sát dinh dưỡng gần đây cho thấy những người thường xuyên ăn đồ chiên rán vào bữa sáng có tỷ lệ đường huyết lúc đói bất thường cao hơn đáng kể so với những người có chế độ ăn uống cân bằng, khoảng 18-27%. Dữ liệu này nhất quán trong nhiều nghiên cứu sức khỏe cộng đồng.

Mặt khác, những loại thực phẩm này có mật độ năng lượng cao nhưng mật độ dinh dưỡng thấp, dễ dẫn đến tình trạng "ăn nhiều nhưng không đủ chất dinh dưỡng". Nói cách khác, việc thường xuyên ăn loại bữa sáng này sẽ khiến việc kiểm soát đường huyết trở nên phức tạp hơn.

3. Các loại bánh ngọt có hàm lượng đường cao

Chúng có đặc điểm là hàm lượng đường bổ sung cao, lượng đường này nhanh chóng được chuyển hóa thành glucose sau khi vào cơ thể, gây ra sự tăng đột biến nhanh chóng lượng đường trong máu. Sự dao động này sau đó kích thích sự tiết ra một lượng lớn insulin, và việc lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho chức năng tuyến tụy.

Đồng thời, các loại bánh ngọt nhiều đường thường cũng chứa nhiều chất béo, đặc biệt là những loại có kết cấu giòn, khiến chúng ta dễ dàng vô tình vượt quá lượng calo cho phép. Hơn nữa, những thực phẩm này thiếu các vi chất dinh dưỡng và chất xơ, hỗ trợ kém cho quá trình trao đổi chất tổng thể.

Các nghiên cứu chuyển hóa gần đây chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn bữa sáng nhiều đường có nguy cơ mắc chứng kháng insulin cao hơn đáng kể , một tình trạng đặc biệt rõ rệt ở những người trên 50 tuổi, với tỷ lệ có thể cao gấp 1,5 lần so với những người có chế độ ăn uống bình thường . Hơn nữa, chế độ ăn nhiều đường cũng có thể ảnh hưởng đến sự ổn định năng lượng tổng thể suốt cả ngày, khiến mọi người dễ bị mệt mỏi và đói bụng hơn.

4. Thức ăn thừa

Cơm hoặc các món ăn thừa dễ bị biến đổi cấu trúc tinh bột và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển nếu nhiệt độ và điều kiện bảo quản không lý tưởng.

Thứ nhất, mặc dù cơm nguội hâm nóng vẫn ăn được, nhưng tốc độ tiêu hóa và hấp thụ có thể thay đổi, và trong một số trường hợp, phản ứng đường huyết có thể nhanh hơn . Thứ hai, nếu bảo quản quá lâu, đặc biệt là không có tủ lạnh, nguy cơ mất an toàn thực phẩm sẽ tăng lên. Hơn nữa, nhiều người chỉ đơn giản là hâm nóng cơm nguội vào buổi sáng và ăn, thường thiếu protein và rau củ, dẫn đến chế độ ăn uống không cân bằng.

Mặt khác, chế độ ăn uống này phổ biến ở một số bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, nhưng lại không có lợi cho sự ổn định chuyển hóa về lâu dài. Dữ liệu y tế công cộng liên quan cũng chỉ ra rằng những người thường xuyên ăn thức ăn thừa không đúng cách có tỷ lệ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa cao hơn, mặc dù không phải là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh, nhưng lại làm tăng gánh nặng cho cơ thể.

Nguồn và ảnh: Sohu