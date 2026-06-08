Người đàn ông 56 tuổi tử vong khi đi bộ, bác sĩ chỉ mặt "chớ dại làm 4 thói quen này"

Một thói quen tưởng chừng an toàn như đi bộ mỗi ngày lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, khi một người đàn ông 56 tuổi đã trả giá đắt vì tập sai cách, theo cảnh báo của bác sĩ qua 4 sai lầm phổ biến nhiều người vẫn đang mắc phải.

Đi bộ vốn được xem là hình thức vận động nhẹ nhàng và an toàn, nhưng nếu thực hiện sai cách trong thời gian dài, thói quen tưởng chừng lành mạnh này vẫn có thể trở thành yếu tố gây hại cho sức khỏe.

Đi bộ được xem là hình thức vận động đơn giản, an toàn và phù hợp với hầu hết mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, một trường hợp đau lòng của người đàn ông 56 tuổi ở Trung Quốc cho thấy, ngay cả thói quen tốt cũng có thể trở thành nguy cơ nếu thực hiện sai cách.

Người đàn ông xấu số được giấu tên nói trên sau khi nghỉ hưu, duy trì thói quen đi bộ khoảng 1 giờ mỗi ngày vào buổi sáng. Gia đình ông tin rằng việc tập luyện đều đặn giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và phòng ngừa bệnh tật. Thế nhưng, một buổi sáng, ông bất ngờ chóng mặt và ngã quỵ khi đang đi bộ. Ông được chẩn đoán xuất huyết não và không qua khỏi dù đã được cấp cứu.

Ảnh minh hoạ

Bác sĩ điều trị cho biết nguyên nhân không nằm ở việc đi bộ, mà ở thói quen tập luyện sai kéo dài trong thời gian dài, khiến hệ mạch máu bị tổn thương âm thầm và dẫn đến biến cố nghiêm trọng.

Theo các chuyên gia, đi bộ đúng cách có thể giúp cải thiện tuần hoàn máu, hỗ trợ ổn định huyết áp, giảm mỡ máu và nguy cơ đột quỵ. Tuy nhiên, với người trung niên và cao tuổi – nhóm có hệ mạch máu đã lão hóa, việc tập luyện sai thời điểm hoặc quá sức có thể gây tác dụng ngược, làm tăng áp lực lên tim và não.

4 sai lầm khi đi bộ có thể gây hại sức khỏe

Đi bộ nhanh hoặc tập nặng khi bụng đói vào sáng sớm

Buổi sáng sớm là thời điểm huyết áp thường cao, máu đặc hơn và lưu thông chậm hơn. Nếu đi bộ nhanh hoặc đi lâu khi chưa ăn sáng, cơ thể dễ bị rối loạn đường huyết và tăng huyết áp đột ngột, làm tăng nguy cơ tai biến mạch máu não.

Đi bộ ngay sau bữa ăn

Sau khi ăn, máu tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa để hỗ trợ quá trình hấp thu. Nếu vận động ngay, dòng máu bị phân tán, có thể gây thiếu máu tương đối ở tim và não, dẫn đến rối loạn huyết áp và ảnh hưởng lâu dài đến hệ mạch.

Tập luyện quá sức, đi quá nhiều bước mỗi ngày

Không ít người cho rằng đi bộ càng nhiều càng tốt, thậm chí ép bản thân đạt trên 10.000 bước/ngày. Tuy nhiên, vận động quá mức khiến tim phải làm việc liên tục, mạch máu chịu áp lực kéo dài, dễ dẫn đến lão hóa thành mạch và tăng nguy cơ tổn thương mạch máu.

Cố gắng đi bộ khi đang có bệnh hoặc huyết áp không ổn định

Người mắc tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu hoặc xơ vữa động mạch nếu vẫn tập luyện khi cơ thể không ổn định có thể khiến hệ mạch bị kích thích quá mức, làm tăng nguy cơ biến cố đột ngột như đột quỵ hoặc tắc mạch.

Đi bộ thế nào để an toàn và tốt cho sức khỏe?

Các chuyên gia khuyến cáo nên lựa chọn thời điểm đi bộ khi cơ thể ổn định, thường là buổi sáng muộn hoặc chiều mát, tránh tập khi bụng đói hoặc ngay sau bữa ăn. Sau ăn nên nghỉ ít nhất 30 phút trước khi vận động.

Người có bệnh nền nên duy trì cường độ nhẹ, đi bộ chậm rãi, tránh leo dốc, chạy nhanh hoặc tập quá sức. Đồng thời cần theo dõi tình trạng sức khỏe, đặc biệt là huyết áp trước khi tập luyện.

Nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt, mệt, tức ngực hoặc khó chịu, cần dừng tập ngay và nghỉ ngơi, theo Sohu.

15 lợi ích đáng ngạc nhiên của việc đi bộ mỗi ngày

Đi bộ là một trong những hình thức vận động đơn giản, ít tốn kém nhưng lại mang đến nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe. Việc duy trì thói quen đi bộ hàng ngày không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn hỗ trợ tinh thần và phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm.

- Hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ bụng: Đi bộ giúp cơ thể tiêu hao năng lượng, đốt cháy calo và hỗ trợ giảm mỡ, đặc biệt là mỡ vùng bụng nếu duy trì đều đặn.

- Tốt cho tim mạch: Hoạt động đi bộ giúp tăng nhịp tim, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

- Giảm nguy cơ tiểu đường: Đi bộ giúp cơ thể kiểm soát đường huyết tốt hơn, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tiểu đường type 2.

- Hỗ trợ phòng ngừa ung thư: Một số nghiên cứu cho thấy đi bộ thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư vú và ung thư đại tràng.

- Làm chậm quá trình lão hóa: Đi bộ giúp duy trì sự linh hoạt của cơ bắp, tăng độ chắc khỏe của xương và góp phần kéo dài tuổi thọ.

- Giảm nguy cơ đột quỵ: Vận động đều đặn giúp ổn định huyết áp và cải thiện sức khỏe mạch máu, từ đó giảm nguy cơ đột quỵ.

- Ổn định huyết áp: Đi bộ nhẹ nhàng và thường xuyên có thể giúp kiểm soát huyết áp ở mức ổn định hơn.

- Cải thiện dung tích phổi: Đi bộ, đặc biệt là đi bộ ngoài trời, giúp tăng khả năng hô hấp và cải thiện chức năng phổi.

- Kiểm soát cảm giác thèm ăn: Hoạt động thể chất giúp giảm cảm giác thèm đồ ngọt, hỗ trợ kiểm soát chế độ ăn uống tốt hơn.

- Giảm nguy cơ suy giảm vận động khi về già: Những người duy trì đi bộ thường xuyên có khả năng vận động tốt hơn khi lớn tuổi, giảm nguy cơ tàn tật.

- Cải thiện tuần hoàn máu ở chân: Đi bộ giúp hỗ trợ lưu thông máu, giảm nguy cơ giãn tĩnh mạch và cải thiện sức khỏe đôi chân.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Vận động nhẹ nhàng như đi bộ giúp cơ thể tăng sức đề kháng, chống lại bệnh tật tốt hơn.

- Giảm căng thẳng, cải thiện tinh thần: Đi bộ giúp thư giãn đầu óc, giảm stress và cải thiện tâm trạng rõ rệt.

- Hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn: Những người đi bộ thường xuyên thường dễ ngủ hơn và có chất lượng giấc ngủ sâu hơn.

- Tăng sức bền và thể lực tổng thể: Duy trì thói quen đi bộ giúp cơ thể khỏe hơn, bền bỉ hơn trong các hoạt động hằng ngày.