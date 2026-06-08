Đặc biệt hơn, bác sĩ còn gửi lời cảnh báo đến các bạn trẻ, những người đang vì công việc, sự nghiệp ngoài kia cuốn đi mà quên mất sức khoẻ của cha mẹ vô cùng quan trọng.

Bác sĩ Mai Văn Lực (khoa Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E) chia sẻ, anh mới tiếp nhận một bệnh nhân là nông dân thuần tuý, 58 tuổi. Gương mặt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn in hằn dấu vết của những năm tháng lam lũ, tần tảo vì chồng vì con.

3 năm trước, bệnh nhân từng trải qua một trận chiến nhớ đời với căn bệnh sỏi thận phức tạp. Theo lời cô kể, vì là dạng sỏi san hô kèm tình trạng nhiễm trùng nặng, cô đã phải trải qua 3 lần can thiệp liên tiếp, chưa kể còn bị một phen thập tử nhất sinh vì dị ứng phản vệ với thuốc kháng sinh. Ký ức kinh hoàng năm ấy biến thành một nỗi sợ hãi vô hình, khiến cô cứ chần chừ không dám đối diện với can thiệp sỏi thêm nữa.

Ảnh minh hoạ: Internet

Cho đến lần này, khi cơ thể không còn chịu đựng thêm được, cô mới chịu vào viện.

"Khi nhận nhiệm vụ từ ban lãnh đạo và nghiên cứu hồ sơ, xem qua những lát cắt trên phim chụp, tôi biết đây là một bài toán rất khó. Tôi đã chủ động gặp riêng cô cùng các con để phân tích thật kỹ lưỡng: Từ tình trạng hiện tại, các nguy cơ có thể xảy ra cho đến chiến thuật can thiệp làm sao để an toàn nhất cho một cơ thể vốn đã có quá nhiều tổn thương. Nhìn ánh mắt đầy lo âu của cô, tôi cũng có nhiều suy nghĩ lẫn lộn.

Thế nhưng, những gì chúng tôi đối mặt trên thực tế còn khốc liệt hơn cả trên phim chụp. Khi vừa tiếp cận vào hệ thống đài bể thận, toàn bộ ê-kíp lặng người đi: Bên trong quả thận đã bị bám đầy mủ nặng, kèm theo rất nhiều tổ chức hoại tử", BS Mai Văn Lực chia sẻ.

Đối với các bác sĩ ngoại khoa tiết niệu, đây là tình huống rất đáng sợ. Nguy cơ bệnh nhân bị rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn nguy hiểm đến tính mạng luôn rình rập từng giây từng phút. Nếu không có một chiến thuật xử trí nhanh nhạy và sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp gây mê hồi sức, hậu quả sẽ khôn lường.

"Thật may mắn, với sự chuẩn bị kỹ càng từ trước và một chiến thuật can thiệp hợp lý, chúng tôi đã kiểm soát tốt tình hình, làm sạch vùng tổn thương và đặt đường dẫn lưu an toàn cho cô. Bước ra khỏi phòng mổ sau những giờ phút căng thẳng, tôi mới kịp thở phào một cái thật sâu", BS Mai Văn Lực chia sẻ.

BS Mai Văn Lực cùng đồng nghiệp đang phẫu thuật cho bệnh nhân. (Ảnh: BSCC)

Trước mắt, mục tiêu quan trọng nhất là đưa tình trạng nhiễm trùng của cô về mức ổn định và an toàn. Sau khi cơ thể bệnh nhân hồi phục, các bác sĩ mới tiếp tục tiến hành các bước tiếp theo để dọn dẹp sạch sẽ những viên sỏi còn lại, trả lại một quả thận khỏe mạnh.

"May mắn vì mình có những đồng nghiệp gây mê hồi sức tốt, những đồng nghiệp chuyên gia dị ứng miễn dịch, dược lâm sàng", BS Mai Văn Lực cho biết thêm.

BS Lực chia sẻ, hiện nay, không ít bệnh nhân bị sỏi tiết niệu có tâm lý ngại điều trị hoặc cố gắng chịu đựng triệu chứng trong thời gian dài. Điều này có thể khiến bệnh tiến triển nặng, gây nhiễm trùng, suy giảm chức năng thận, thậm chí dẫn tới nhiễm khuẩn huyết và đe dọa tính mạng.

Anh khuyến cáo, người dân cần thăm khám ngay khi có các dấu hiệu như: Đau vùng hông lưng, tiểu buốt, tiểu ra máu, sốt hoặc tái phát triệu chứng sỏi thận. Việc phát hiện và điều trị sớm không chỉ giúp bảo tồn chức năng thận mà còn tránh được những biến chứng nguy hiểm.

Qua câu chuyện này, BS Lực cũng muốn nhắn nhủ đến mọi người, nhất là các bạn trẻ: "Công việc, sự nghiệp ngoài kia rất quan trọng, nhưng xin hãy bớt chút thời gian để để mắt đến sức khỏe của cha mẹ mình ở quê. Đừng để những nỗi sợ hãi hay sự chịu đựng âm thầm của cha mẹ biến thành những ca cấp cứu nghẹt thở".