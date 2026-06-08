Chìm ca nô du lịch chở 19 khách du lịch từ đảo Cù Lao Chàm về biển Cửa Đại

Ca nô du lịch đang chở khách từ đảo Cù Lao Chàm về biển Cửa Đại (TP Đà Nẵng) thì bất ngờ bị phá nước, chìm trên biển. 19 người trên phương tiện được lực lượng chức năng cứu vớt an toàn.

Chiều 8/6, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã có báo cáo về vụ chìm ca nô du lịch xảy ra trên vùng biển Cửa Đại.

Theo đó, khoảng 15h20 cùng ngày, Đồn Biên phòng Cửa Đại nhận được thông tin ca nô QNa-1108, thuộc Công ty TNHH Sông Biển Xanh, gặp sự cố khi đang chạy tuyến Cù Lao Chàm - Cửa Đại.

Phương tiện gặp nạn tại vị trí cách Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Đại khoảng 4,3 hải lý về phía Đông. Ca nô sau đó bị phá nước và chìm.

Lực lượng chức năng tiếp cận cứu hộ nạn nhân trên ca nô bị chìm. Ảnh cắt từ clip

Nhận tin báo, lực lượng biên phòng nhanh chóng điều động 2 ca nô cùng 14 cán bộ, chiến sĩ ra khu vực xảy ra sự cố, phối hợp với lực lượng địa phương tổ chức cứu nạn.

Toàn bộ 19 người trên ca nô, gồm 16 hành khách và 3 thuyền viên, đã được đưa lên phương tiện cứu nạn an toàn.

Ca nô QNa-1108 do ông Nguyễn Duy Tâm làm thuyền trưởng, xuất phát từ bến Cù Lao Chàm lúc 14h cùng ngày. Thời điểm xảy ra sự cố, khu vực biển Cửa Đại có gió cấp 3 - 4.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.