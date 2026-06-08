3 giám đốc công ty cây xanh ở Ninh Bình bị khởi tố: Cơ quan điều tra phát hiện gì?

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Ninh Bình liên tiếp khởi tố nhiều giám đốc doanh nghiệp cây xanh, cây cảnh do sử dụng hóa đơn khống để kê khai khấu trừ thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lực (SN 1959), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ sinh vật cảnh Điền Xá và Công ty TNHH Cây xanh Phương Uyên, cùng có địa chỉ tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình, để điều tra về hành vi "Trốn thuế" theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT công bố Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện và Ngô Thị Hà

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Lực bị xác định đã mua và sử dụng trái phép 60 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống với tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi trên hóa đơn hơn 40 tỷ đồng. Số hóa đơn này được sử dụng để kê khai khấu trừ thuế không đúng quy định, qua đó gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi vi phạm cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Viện (SN 1984), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cây cảnh Điền Xá và Ngô Thị Hà (SN 1984), Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại cây xanh Đức Mạnh, cùng có địa chỉ kinh doanh tại thôn Vị Khê, phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình.

Hai bị can bị điều tra về hành vi "Trốn thuế". Kết quả điều tra cho thấy hành vi vi phạm của các đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước với số tiền trốn thuế trên 500 triệu đồng.