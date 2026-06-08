Dư luận sục sôi sau phóng sự "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" của VTV: Nhiều người tự nhận từng là nạn nhân

Sau khi phóng sự điều tra của VTV về "cạm bẫy" sở hữu kỳ nghỉ lên sóng, nhiều cư dân mạng đồng loạt chia sẻ trải nghiệm từng bị hoặc suýt bị lừa, đồng thời kêu gọi người thân, đặc biệt là người cao tuổi, nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư và nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Series phim tài liệu điều tra phanh phui "cạm bẫy" sở hữu kỳ nghỉ

Mới đây, series phim tài liệu điều tra "Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ" do các phóng viên Ban Chuyên đề - Khoa giáo (Đài Truyền hình Việt Nam) thực hiện và phát sóng mới đây đã gây xôn xao dư luận khi phơi bày những góc khuất phía sau mô hình "sở hữu kỳ nghỉ" từng được quảng bá là cơ hội đầu tư và nghỉ dưỡng hấp dẫn.

Theo quảng cáo, khách hàng chỉ cần bỏ ra một khoản tiền lớn một lần là có thể sở hữu nhiều năm nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp. Không chỉ vậy, các đơn vị bán sản phẩm còn đưa ra những lời hứa hẹn đầy hấp dẫn như có thể cho thuê, chuyển nhượng hoặc sinh lời theo thời gian.

Hình ảnh một người phụ nữ từng bỏ rất nhiều tiền mua các hợp đồng kì nghỉ (Nguồn ảnh: VTV)

Với nhiều người cao tuổi, đây không đơn thuần là một gói du lịch nghỉ dưỡng. Đó còn là giấc mơ về tuổi già an nhàn, là cơ hội để mỗi năm con cháu có dịp quây quần bên nhau trong những kỳ nghỉ sang trọng, thậm chí là một hình thức tích lũy tài sản cho gia đình.

Chính tâm lý ấy đã khiến không ít người đặt trọn niềm tin vào những bản hợp đồng được giới thiệu bằng những lời lẽ hoa mỹ. Tuy nhiên, thực tế được phản ánh trong phóng sự điều tra lại hoàn toàn trái ngược.

Nhiều người già đã phải vay mượn tiền bạc để tham gia chương trình. Có trường hợp vay vàng khi giá chỉ khoảng 70 triệu đồng mỗi lượng, đến khi giá vàng tăng vọt lên 160 - 170 triệu đồng mỗi lượng thì khoản nợ cũng trở thành gánh nặng khổng lồ. Không ít người rơi vào cảnh kiệt quệ tài chính, phải cầm cố tài sản, thậm chí bán cả căn nhà đang sinh sống để trả nợ.

Điều đáng suy ngẫm là những nạn nhân này không chỉ bị đánh trúng vào lòng tham kiếm lời như nhiều người vẫn nghĩ. Thứ mà các đối tượng nhắm đến còn là sự cô đơn, thiếu kết nối và nhu cầu được quan tâm của người cao tuổi.

Ở tuổi xế chiều, nhiều người sống xa con cháu hoặc ít có cơ hội được chia sẻ, trò chuyện. Họ dễ mở lòng trước những lời hỏi han ân cần, những cuộc gặp gỡ được tổ chức bài bản và sự quan tâm có vẻ chân thành từ những nhân viên tư vấn.

Ảnh được cắt từ phóng sự Cạm bẫy đặc biệt từ các hợp đồng kỳ nghỉ (Nguồn ảnh: VTV)

Nắm bắt được điểm yếu tâm lý đó, các đối tượng tiếp cận bằng những phương thức vô cùng tinh vi. Các buổi giới thiệu sản phẩm thường được tổ chức trong không gian sang trọng, tại các khách sạn hoặc tòa nhà lớn. Nhân viên ăn mặc lịch sự, giao tiếp khéo léo, tạo cảm giác chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chính vẻ ngoài hào nhoáng ấy khiến nhiều người lớn tuổi dần mất cảnh giác, tin rằng mình đang làm việc với một doanh nghiệp uy tín.

Câu chuyện từ những hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ không chỉ là lời cảnh báo về các chiêu trò kinh doanh thiếu minh bạch, mà còn gióng lên hồi chuông về thực trạng người cao tuổi đang trở thành mục tiêu của những kẻ trục lợi. Khi sự cô đơn và nhu cầu được quan tâm bị lợi dụng như một công cụ để bán hàng hoặc lừa đảo, hậu quả không chỉ là những khoản tiền mất đi mà còn là sự tổn thương về niềm tin, tình cảm và cuộc sống của nhiều gia đình.

Xem phóng sự VTV, nhiều người giật mình kể lại trải nghiệm từng suýt sập bẫy sở hữu kỳ nghỉ

Ngay sau khi loạt phim tài liệu được phát sóng, nội dung phóng sự đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới các bài đăng liên quan, nhiều người cho biết bản thân hoặc người thân từng được mời tham gia các buổi giới thiệu sản phẩm sở hữu kỳ nghỉ với những lời quảng cáo hấp dẫn tương tự.

"Tôi đã đến tham dự mô hình kiểu này rồi, 1 tuần sau toàn số điện thoại lạ gọi đến hỏi mua lại kỳ nghỉ dưỡng (mặc dù là tôi không mua kỳ nghỉ dưỡng). Cả một ê kíp dàn dựng bài bản. Đến văn phòng kỳ nghỉ dưỡng thì toàn thấy nhân viên nhìn cứ như tổng tài và phú bà nghìn tỷ ấy. Bà con cảnh giác nhé ", tài khoản H.N chia sẻ.

Tài khoản N.A chia sẻ trải nghiệm của bản thân, "Tôi từng đi vì tham cái thẻ nghỉ dưỡng và tôi bị lừa thẻ đó. Tôi gọi lên để đặt chỗ họ bảo là khu đó cải tạo PCCC, rồi nó bảo bảo trì chưa đón khách. Nhưng may là tôi không có tiền nên nhân viên không lừa mình ký cái kỳ nghỉ dưỡng đó được dù tư vấn rất nhiều".

Trong khi đó, bạn C.H.M cũng chia sẻ câu chuyện bản thân từng trải qua khi ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, họ được tư vấn có thể cho thuê lại các kỳ nghỉ hằng năm để kiếm lời. Tuy nhiên, sau khi mua hợp đồng, công ty liên tục yêu cầu đóng thêm các khoản phí với lý do muốn cho thuê được thì phải nâng cấp gói dịch vụ, mua tài khoản VIP hoặc đóng thêm phí duy trì.

"Đánh vào tâm lý muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra, nhân viên nhiều lần hứa hẹn đã có khách thuê hoặc khách mua lại hợp đồng, chỉ cần nộp thêm một khoản phí nữa là sẽ sớm nhận được tiền. Tin tưởng những lời cam kết này, nạn nhân tiếp tục đóng thêm tiền nhưng sau nhiều tháng chờ đợi vẫn không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào.

Thậm chí, trong quá trình đòi quyền lợi, nạn nhân còn bị một nhân viên khác hứa hẹn giúp bán lại hợp đồng rồi chiếm đoạt thêm tiền trước khi biến mất. Khi sự việc vỡ lở, công ty lại phủ nhận trách nhiệm".

Nhiều người cho biết cũng từng đặt bút ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ rồi nhân viên tư vấn "biến mất"

Theo chia sẻ của nạn nhân, nhiều người cho rằng họ cả tin khi liên tục nộp thêm tiền sau lần đầu bị lừa. Tuy nhiên, trên thực tế, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn gỡ gạc lại số tiền đã mất, đặc biệt với những người đang gặp khó khăn tài chính hoặc cần tiền gấp để chữa bệnh, từ đó tiếp tục dẫn dụ nạn nhân rơi sâu hơn vào vòng xoáy lừa đảo.

Không ít ý kiến bày tỏ sự bức xúc khi chứng kiến những người cao tuổi trở thành đối tượng bị nhắm đến trong các hoạt động tư vấn, chào bán. Một số người chia sẻ rằng họ từng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục cha mẹ, ông bà từ bỏ ý định ký kết hợp đồng sau khi bị cuốn vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận và quyền lợi nghỉ dưỡng.

"Hôm qua xem trực tiếp VTV1, vô cùng phẫn nộ! Điều khiến tôi phẫn nộ không chỉ là những hợp đồng đầy cạm bẫy, mà còn là việc những người bị nhắm đến lại chủ yếu là các cụ ông, cụ bà 70-80 tuổi.

Tiền có thể kiếm bằng nhiều cách, nhưng niềm tin của những người ở tuổi xế chiều không nên trở thành công cụ để khai thác. Xem xong phóng sự chỉ thấy thương các cụ và mong mọi người dành nhiều thời gian quan tâm, trò chuyện với cha mẹ, ông bà hơn để họ không trở thành mục tiêu của những lời mời gọi ngọt ngào ngoài xã hội" , tài khoản D.P. chia sẻ.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng kêu gọi mọi người chủ động nhắc nhở người thân, đặc biệt là người lớn tuổi, nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư, nghỉ dưỡng hay các chương trình ưu đãi được quảng bá quá hấp dẫn.

Theo nhiều ý kiến, trước khi quyết định ký kết bất kỳ hợp đồng nào có giá trị lớn, người cao tuổi nên tham khảo ý kiến của con cháu hoặc các chuyên gia pháp lý để tránh đặt niềm tin sai chỗ và rơi vào những "cạm bẫy" được giăng sẵn.

Cơ quan chức năng cảnh báo: Người dân cảnh giác bẫy hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ

Trước thực trạng nhiều người dân phản ánh bị thiệt hại từ các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, cơ quan chức năng tại một số địa phương cũng đã phát đi cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn của loại hình dịch vụ này.

Theo khuyến cáo, sở hữu kỳ nghỉ là mô hình cho phép khách hàng trả tiền trước để được sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng định kỳ trong nhiều năm tại các khu resort hoặc khách sạn. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều hợp đồng được giới thiệu dưới các tên gọi như "hợp đồng nghỉ dưỡng", "hợp đồng kỳ nghỉ gia đình" hay "thẻ dịch vụ nghỉ dưỡng" lại tồn tại các điều khoản thiếu minh bạch, gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Một số hợp đồng bị phản ánh có quy định hạn chế quyền khiếu nại, khởi kiện của khách hàng; điều kiện chấm dứt hợp đồng không rõ ràng; các khoản phí phát sinh lớn hoặc không có cơ chế hoàn tiền hợp lý. Thậm chí, có trường hợp doanh nghiệp không chứng minh được đầy đủ năng lực pháp lý hoặc khả năng cung cấp dịch vụ như cam kết ban đầu.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng trước những lời mời tham gia hội thảo, sự kiện giới thiệu sản phẩm kèm quà tặng, nghỉ dưỡng miễn phí hoặc các chương trình ưu đãi được quảng bá quá hấp dẫn. Trước khi quyết định ký kết hoặc đặt cọc, khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin doanh nghiệp, kiểm tra tư cách pháp lý, đọc kỹ các điều khoản hợp đồng, đặc biệt là các quy định liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ, chi phí phát sinh, điều kiện hủy hợp đồng và hoàn tiền.

Trong trường hợp phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ có hành vi lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ và xử lý theo quy định. Các chuyên gia cũng cho rằng, thay vì chỉ nhìn vào những lời hứa hẹn về lợi nhuận hay các kỳ nghỉ xa hoa, người tiêu dùng cần tỉnh táo đánh giá tính khả thi của sản phẩm trước khi xuống tiền, tránh rơi vào những "cạm bẫy" tài chính được giăng sẵn.