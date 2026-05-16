Tạm giam chủ nhà xe trốn thuế hơn 34,6 tỷ đồng ở Thanh Hóa

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, sau đó tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983, giữ vai trò Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh), Nguyễn Thị Thanh Ngần (kế toán trưởng của công ty) để phục vụ công tác điều tra.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh có trụ sở tại số 03 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách tuyến Thanh Hóa – Hà Nội.

Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần bị khởi tố. (Ảnh: C.A)

Trong quá trình hoạt động kinh doanh từ năm 2024 đến năm 2025, cơ quan điều tra xác định bà Trịnh Thị Vân Anh đã chỉ đạo thực hiện nhiều thủ đoạn nhằm che giấu doanh thu thực tế để trốn nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.

Theo kết quả xác minh, bà Vân Anh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần theo dõi doanh thu ngoài sổ sách kế toán, chuyển tiền về tài khoản cá nhân và xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn nhiều so với doanh thu thực tế phát sinh.

Các hành vi này được cho là nhằm giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

Qua điều tra bước đầu, tổng số tiền thuế bị thất thoát được xác định hơn 34,6 tỷ đồng. Đây được đánh giá là vụ án có số tiền trốn thuế đặc biệt lớn trong lĩnh vực vận tải hành khách tại Thanh Hóa thời gian gần đây.

Các hành vi nêu trên không chỉ gây thất thu ngân sách mà còn tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh trong môi trường kinh doanh vận tải.

Được biết, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hàng chục năm qua, nổi tiếng vì có số lượng đầu xe lớn lên đến gần 100 chiếc, chủ yếu chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại.

Những năm gần đây, Công ty TNHH Du lịch và vận tải Vân Anh mở rộng mạng lưới hoạt động, hình thành nhiều điểm đón - trả khách tại nhà và mở nhiều chi nhánh đến các khu vực miền núi, nông thôn cũng như các điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.