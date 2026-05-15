Ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam môi giới bất động sản Phan Thị Tâm SN 1995

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thị Tâm (sinh năm 1995, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phan Thị Tâm hành nghề môi giới bất động sản trên địa bàn TP Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, dù không có chức năng, thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai nhưng Tâm vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể “làm sổ đỏ”, “cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “xin đất tái định cư”… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.

Một trong những bị hại là vợ chồng bà T.T.K.N (trú TP Đà Nẵng). Thông qua người quen giới thiệu, tháng 5/2024, bà N. gặp Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa ra thông tin gian dối rằng có thể giúp vợ chồng bà N. được bố trí thêm 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng và cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục.

Đối tượng Phan Thị Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tin tưởng, vợ chồng bà N. giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm giữ để “làm hồ sơ”. Tuy nhiên, sau đó Tâm không thực hiện như cam kết mà tự ý mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố cho một người dân để vay 800 triệu đồng rồi sử dụng toàn bộ số tiền vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đáng nói, kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy, các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như Tâm đã đưa ra thông tin trước đó.

Ngoài vụ việc trên, cơ quan điều tra còn xác định Phan Thị Tâm đã nhận của ông T.L.M (trú xã Hòa Tiến, TP Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để “làm sổ đỏ” cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ). Tâm cam kết trong vòng 2 tháng sẽ hoàn tất thủ tục, tuy nhiên sau nhiều lần kéo dài thời gian, đến nay vẫn không thực hiện được và cũng không hoàn trả lại tiền cho bị hại. Bên cạnh đó, Tâm còn nhận thêm 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng cũng không thực hiện.

Trong một diễn biến khác có liên quan, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ vụ việc Phan Thị Tâm nhận 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H liên quan đến giao dịch mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ). Tuy nhiên, do đến nay, lời khai của các cá nhân liên quan còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT xác định Phan Thị Tâm đã sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm tạo niềm tin với các bị hại để nhận tiền rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền bước đầu xác định liên quan hành vi lừa đảo lên đến hàng tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.