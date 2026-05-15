Toàn bộ người dân đã chuyển tiền cho người đàn ông này, đến ngay công an nơi cư trú để trình báo

Ngày 07/5/2026 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Phạm Trung Nghĩa (SN 1/12/1988, trú tại khu phố 6, phường Phú Khương, tỉnh Vĩnh Long) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 7/2022 đến tháng 01/2023, Nghĩa đã đưa ra thông tin gian dối về việc có bán lô xe ô tô nhãn hiệu Meccedes GLC 300 giá rẻ do có quen biết với một số người làm tại Cơ quan Hải Quan Thành phố Hồ Chí Minh. Tin lời Nghĩa, anh H.D.L (trú tại tỉnh Đắk Lắk) đã chuyển khoản cho Nghĩa số tiền 1.133.000.000 đồng để nhờ mua xe ô tô giá rẻ. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Nghĩa đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo ai là người bị hại có liên quan đến vụ án trên đến trình báo tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh/thành phố tại địa phương nơi đang cư trú. Hoặc người bị hại có thể gửi đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 333 đường Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (liên hệ Điều tra viên Nguyễn Tuấn Anh, số điện thoại: 0944361717) để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Lắk