Người quen liên tục nhờ chuyển tiền qua HD Bank, VP Bank, cô gái sinh năm 2000 lập tức báo Công an, "chặn đứt" đường dây tội phạm

Theo đó, ngày 8/5/2026, khi chị N.T.H. (sinh năm 2000, trú tại xã Bằng Hành) được đối tượng quen biết qua mạng xã hội sử dụng tên tài khoản nước ngoài nhờ nhận và chuyển tiền hộ vào nhiều tài khoản khác nhau.

Với thủ đoạn chia nhỏ dòng tiền nhằm che giấu danh tính chủ tài khoản, các đối tượng này đã lợi dụng lòng tin để thực hiện các giao dịch phục vụ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Tin nhắn trao đổi giữa chị N.T.H. và đối tượng có tên tài khoản người nước ngoài

Ngay sau khi đối tượng chủ động chuyển tiền đến số tài khoản của chị N.T.H. Với tinh thần cảnh giác cao, chị N.T.H. đã nhận thấy những dấu hiệu bất thường, không chần chừ, chị đã chủ động rút toàn bộ số tiền liên quan và tự nguyện đến trụ sở Công an xã Bằng Hành để trình báo, giao nộp, phối hợp phục vụ công tác điều tra.

Chị N.T.H. đến trụ sở Công an xã Bằng Hành để trình báo, giao nộp số tiền.

Có thể thấy, ở thời đại số như hiện nay, các trường hợp liên quan đến lừa đảo qua không gian mạng không còn là hiếm.

Trước vụ của chị H. một ngày, khoảng 15 giờ ngày 7/5/2026, Công an xã Phúc Lộc, tỉnh Thái Nguyên nhận được thông tin về việc chị T.M.P (sinh năm 1999, trú tại xã Phúc Lộc) đang bị 1 đối tượng xưng là cán bộ Công an, gọi điện thông báo về việc chị P có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán trái phép chất ma túy, yêu cầu chị cung cấp toàn bộ thông tin của cá nhân, gia đình và tài khoản ngân hàng.

Khi kết bạn Zalo, đối tượng gửi thông tin, hình ảnh gồm: Chứng minh Công an nhân dân, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh truy nã… để nhằm mục đích đe dọa và yêu cầu chị P kiểm tra tài khoản và chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản cho đối tượng để đối tượng kiểm tra xác minh, nếu không sẽ đóng băng tài khoản của chị. Đối tượng cũng cam kết, nếu quá trình xác minh chị P không liên quan đến vụ án sẽ trả lại toàn bộ số tiền và cho chị P thêm một số tiền nữa coi như là ngày công.

Công an xã Phúc Lộc giải thích, tuyên tryền cho chị P về các thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng

Tiến hành làm việc, xác minh, công an xác định đây là thủ đoạn đối tượng giả danh cán bộ Công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Công an xã Phúc Lộc đã giải thích, hướng dẫn, tuyên truyền, đề nghị chị P không làm theo các yêu cầu, không chuyển tiền cho đối tượng. Khi được nghe cán bộ Công an giải thích, chị P đã không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng, ngăn chặn được hành vi lừa đảo và bảo vệ tài sản của mình.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân cần tuyệt đối nâng cao cảnh giác, không thực hiện việc nhận hoặc chuyển tiền hộ cho người lạ, hoặc kể cả người quen qua mạng khi không rõ nguồn gốc và mục đích dòng tiền. Việc cho mượn, cho thuê tài khoản ngân hàng hoặc vô tình tiếp tay cho tội phạm rửa tiền, đánh bạc không chỉ gặp rủi ro về pháp lý mà còn tiếp tay cho tội phạm công nghệ cao gây mất an ninh trật tự. Hãy tỉnh táo bảo mật thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, hãy kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Bảo vệ chính mình cũng là góp phần cùng lực lượng Công an giữ gìn bình yên cho cộng đồng.