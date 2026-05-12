Vụ cụ ông bị bỏ lại trước cổng chùa ở Hải Phòng: Cô gái đưa đến là con gái ruột

Liên quan đến vụ cụ già bị bỏ lại ở chùa Đồng, thuộc xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng, trao đổi với PV ĐS&PL, lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng cho biết, ngay sau khi thông tin nắm được thông tin, UBND xã phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.

Bước đầu, đã xác định được danh tính cụ ông cũng như cô gái đưa cụ ông đến chùa. Theo đó, cô gái đưa đến chính là con gái cụ ông. Do hoàn cảnh khó khăn nên cô gái đã đưa bố đến chùa Đồng.

“Quá trình làm rõ, được biết cụ ông cũng đồng ý để con gái đưa đến chùa ở. Hôm nay, UBND xã sẽ mời gia đình đến đưa cụ ông về nhà”, vị lãnh đạo UBND xã Lạc Phượng thông tin thêm.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh cắt clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh 1 cô gái đưa cụ ông bỏ lại trước cổng chùa Đồng, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng. Trong clip, cụ ông sức khỏe khá yếu, không thể tự đi lại.

Ngay sau khi clip được đăng tải đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, đa phần mọi người đều bày tỏ sự bức xúc trước hành vi của cô gái.