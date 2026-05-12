Bé 5 tuổi lạc trong rừng, được phát hiện bất tỉnh dưới khe suối sâu

Khoảng 19h30 ngày 10/5, Công an xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận tin báo của người dân về việc cháu T.T.D (SN 2021) bị mất tích trong rừng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, cháu D theo mẹ đi chăn bò tại khu rừng Pá Nhạc, thôn Đoàn Kết, xã Tân Đoàn. Đến khoảng 14h30, mẹ cháu đưa con lên lán tạm trong rừng và dặn ngồi chờ để đi đuổi bò. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau quay lại, người mẹ không còn thấy con đâu.

Gia đình cùng người dân tổ chức tìm kiếm nhiều giờ nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Công an xã Tân Đoàn cùng lực lượng chức năng và người dân khẩn trương triển khai tìm kiếm xuyên đêm.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện cháu D bị ngã nằm bất tỉnh tại khe thác suối thuộc khu vực rừng Pá Nhạc. Do rơi xuống khe suối sâu, địa hình có vách đá cheo leo cao gần 10 mét nên khi được tìm thấy, cháu bé bị thương nặng vùng đầu, chấn thương sọ não, gãy xương đòn và chấn thương vùng bụng.

Ngay sau đó, lực lượng y tế đã tiến hành sơ cứu và khẩn trương chuyển cháu D đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cấp cứu.

Theo thông tin từ bệnh viện, sau quá trình điều trị tích cực, cháu bé đã có dấu hiệu hồi tỉnh, có phản xạ và đang tiếp tục được theo dõi.



