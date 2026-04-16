Xót xa bé trai sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ lại trong giỏ xách gần Nhà thờ

Ngày 16/4, Công an xã Phú Giáo (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tìm người thân cho bé sơ sinh chưa cắt dây rốn bị bỏ lại trong giỏ xách màu xanh gần Nhà thờ Phước Vĩnh trên địa bàn.

Bé trai còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi

Trước đó, khoảng 8h cùng ngày, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bé trai sơ sinh (chưa cắt dây rốn) bị bỏ lại trong giỏ xách màu xanh tại khu vực gần Nhà thờ Phước Vĩnh, đường Độc Lập, ấp 2, xã Phú Giáo.

Ngay sau đó, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng có mặt, đưa bé đến Khoa sản Trung tâm y tế khu vực Phú Giáo để cấp cứu và chăm sóc. Hiện tại, bé nặng khoảng 3,4kg, sức khỏe đã ổn định và đang được các y, bác sĩ tận tình theo dõi.

Công an đề nghị ai là người thân của bé hoặc biết thông tin liên quan đến bé liên hệ ngay với Công an xã Phú Giáo để phối hợp giải quyết.