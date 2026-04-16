Thời gian gần đây, nhiều bạn trẻ Hà Nội truyền tai nhau về một nhân vật đặc biệt: “anh bán bò bía bí ẩn nhất Việt Nam”. Không có điểm bán cố định, cũng chẳng quảng bá rầm rộ, người đàn ông này vẫn thu hút sự chú ý nhờ vài đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Điểm khiến nhiều người nhớ nhất chính là thói quen vừa làm hàng vừa liên tục đảo mắt nhìn xung quanh. Biểu cảm này không chỉ gây tò mò mà còn khiến không ít người bật cười, dần trở thành “dấu hiệu nhận dạng” riêng. Bên cạnh đó, món bò bía của anh cũng được nhận xét là giá rẻ, phần đầy đặn, chất lượng ổn so với mặt bằng chung. Chính những thói quen này khiến không ít khách đùa rằng trông anh giống một chiến sĩ công an “nằm vùng” hơn là người bán hàng rong.

Anh Thành cùng xe bò bía quen thuộc (Ảnh: Như Hoàn)

Được biết, người bán hàng rong này chính là anh Nguyễn Văn Thành (48 tuổi, quê xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ).

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thành cho biết đã bán bò bía dạo tại Hà Nội từ năm 2012. Ban đầu, anh bán trên đường Thanh Niên, sau đó chuyển sang Trúc Bạch rồi về Yên Phụ. Những năm đầu khá đều đều, chưa có gì nổi bật. Đến khoảng năm 2019, lượng khách bắt đầu đông hơn. Còn việc được nhiều người biết đến trên mạng xã hội chỉ mới diễn ra gần đây.

Sau khi "hot" hơn, anh chia sẻ lượng khách có tăng nhẹ, bán được nhiều hơn một chút so với trước. Nhờ vậy, anh cũng có thể kết thúc sớm hơn mỗi ngày. Một ngày, anh bán khoảng hơn 200 chiếc bò bía. Mức giá được giữ khá thấp, chỉ từ 5k - 10k – 15k/chiếc. Lý do rất đơn giản: anh lấy lãi ít hơn so với mặt bằng chung.

Gần đây, do việc bán hàng rong trên vỉa hè gặp nhiều khó khăn vì các quy định về trật tự đô thị, anh quyết định thuê một mặt bằng nhỏ trên đường Yên Phụ với giá 2,5 triệu đồng mỗi tháng để ổn định kinh doanh. Dù không gian khiêm tốn, đây là nơi anh có thể yên tâm bán hàng từ 15h đến 23h mỗi ngày.

Nhắc đến chuyện ánh mắt "đảo như lạc rang", anh cũng giải thích khá thoải mái: " Do thói quen của mình, mình vừa làm vừa nhìn xung quanh để hướng dẫn mọi người để xe cho đỡ vướng đường đi." Lý do rất đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ. Hoá ra không có gì "bí ẩn" như mọi người tưởng, chỉ là sự để ý xung quanh khi bán hàng.

Người đàn ông 48 tuổi cũng tiết lộ, trước khi lên Hà Nội bán bò bía, anh từng có thời gian ngắn làm công an xã tại quê nhà. Ngoài ra, anh từng đi làm thợ xây ở nước ngoài và trải qua nhiều công việc khác trước khi gắn bó với chiếc xe bò bía suốt gần hai thập kỷ.

Ở nhà, câu chuyện "nổi tiếng trên mạng" cũng trở thành niềm vui nhỏ. Anh kể, con của mình còn nói: "Bố rất nổi tiếng trên mạng, bố có biết không." Và điều này khiến cho không chỉ anh mà cả những người thân cảm thấy tự hào.