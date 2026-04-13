Hơn 630.000 người bán hàng đa cấp cần cập nhật ngay Nghị định mới này

Theo quy định tại Điều 28, người tham gia bán hàng đa cấp phải là cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật và cư trú tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Nghị định cũng liệt kê cụ thể các trường hợp không được phép ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp.

Trong đó, bao gồm những người đang chấp hành hình phạt tù hoặc có tiền án liên quan đến các tội danh như sản xuất, buôn bán hàng giả; sản xuất, buôn bán hàng cấm; quảng cáo gian dối; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; chiếm giữ trái phép tài sản hoặc vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Một nhóm đối tượng khác cũng không được tham gia là cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, người nước ngoài không có giấy phép lao động hợp pháp tại Việt Nam cũng không được tham gia bán hàng đa cấp, trừ trường hợp thuộc diện miễn giấy phép theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng siết chặt đối với những cá nhân từng vi phạm. Cụ thể, người đã bị xử phạt hành chính liên quan đến các hành vi vi phạm quy định về bán hàng đa cấp hoặc xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm thì không được tham gia.

Bên cạnh đó, các cá nhân từng giữ vai trò quản lý hoặc sở hữu tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cũng thuộc diện bị cấm tham gia. Các vị trí này bao gồm thành viên công ty hợp danh, chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hoặc cổ đông công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc người quản lý doanh nghiệp.

Việc bổ sung, làm rõ các điều kiện và đối tượng không được tham gia bán hàng đa cấp được đánh giá nhằm tăng cường quản lý, hạn chế rủi ro và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bối cảnh hoạt động kinh doanh đa cấp tiếp tục có nhiều biến động.

Bộ Công Thương cho biết, tính đến tháng 6 năm ngoái, tổng số người tham gia bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 634.567 người, giảm 13,43% so với cùng kỳ năm 2024. Lực lượng tham gia chủ yếu tập trung tại 5 doanh nghiệp lớn, chiếm khoảng 91% toàn ngành.

Về doanh thu, tổng doanh thu bán hàng đa cấp trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 7.000 tỷ đồng, giảm trên 9% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm 5 doanh nghiệp dẫn đầu chiếm gần 93% tổng doanh thu toàn ngành. Trong đó, Công ty TNHH MTV Herbalife Việt Nam ghi nhận doanh thu lớn nhất, đạt hơn 4.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 53% tổng doanh thu toàn ngành.