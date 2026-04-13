Cháy dữ dội khiến 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi

Ngày 13/4, Công an phường Trung Mỹ Tây đang phối hợp cùngh các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ cháy nhiều xe máy vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8h30 cùng ngày, một số xe máy và vật dụng để tại sân nhà dân trên đường Trương Thị Ngào, phường Trung Mỹ Tây bất ngờ bốc cháy. Chỉ trong ít phút, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực sân, cột khói đen bốc cao hơn 10 mét.

Hiện trường sự việc

Người dân phát hiện nên hô hoán và dùng nước cùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do các xe máy dựng gần nhau và có nhiều vật liệu dễ cháy, những nỗ lực cứu hỏa tại chỗ bất thành, đám cháy bùng phát dữ dội.

Nhận tin, Cảnh sát PCCC TP.HCM đã có mặt chữa cháy. Sau khoảng 10 phút triển khai đội hình, lực lượng chức năng đã dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Vụ cháy không có thương vong về người nhưng nhiều xe máy bị cháy rụi. Người dân cho biết, thời điểm xảy ra cháy bên trong căn nhà chỉ có người phụ nữ lớn tuổi (ngoài 60 tuổi). Còn chồng người này vừa chạy xe ra ngoài, nên việc phát hiện và ứng cứu ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Cũng theo người dân, một số công nhân làm việc tại các xưởng gần đó thường xuyên gửi xe tại đây để đi làm. Vụ cháy xe máy xảy ra chỉ sau khoảng 30 phút khi các công nhân này vừa gửi xe tại đây.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.