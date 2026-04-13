Cảnh tượng hàng loạt tờ giấy in SĐT được rải khắp đường: Công an cảnh báo toàn bộ người dân

Theo Công an TP Cần Thơ, thời gian gần đây, tình trạng rải, dán tờ rơi quảng cáo cho vay trái phép tái diễn tại các phường Ninh Kiều, Cái Răng, Cái Khế, Phú Lợi, Sóc Trăng,… và khu vực lân cận. Nội dung các tờ rơi thường đánh mạnh vào tâm lý cần tiền gấp của người lao động, tiểu thương, sinh viên với những lời mời gọi như “không cần thế chấp”, “nhận tiền trong 5 phút”, “thủ tục đơn giản”.

Ảnh: CA TP Cần Thơ

Theo đó, chúng không cần tài sản thế chấp, chỉ yêu cầu người vay cung cấp ảnh chụp căn cước công dân, giấy phép lái xe hoặc thông tin cá nhân, sau đó giải ngân rất nhanh để tạo lòng tin. Tuy nhiên, số tiền thực nhận thường bị cắt giảm dưới nhiều hình thức như “phí hồ sơ”, “phí dịch vụ”, trong khi lãi suất được tính theo ngày ở mức rất cao.

Một nạn nhân tại phường Ninh Kiều cho biết vay 10 triệu đồng nhưng chỉ nhận 8 triệu đồng. Mỗi ngày, bạn phải đóng tiền góp vài trăm ngàn, đóng mãi không hết gốc, lãi mẹ đẻ lãi con. Sau một thời gian ngắn, khoản nợ gốc và lãi chồng chất, tăng lên gấp nhiều lần, vượt quá khả năng chi trả của người vay.

Khi nạn nhân mất khả năng thanh toán, các đối tượng lập tức lộ rõ bản chất, sử dụng nhiều biện pháp đòi nợ mang tính chất khủng bố tinh thần như gọi điện đe dọa, chửi bới, xúc phạm danh dự, đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội, tìm đến nơi ở hoặc nơi làm việc để gây áp lực. Nhiều gia đình từ đó rơi vào cảnh bất ổn, mâu thuẫn, con cái bị ảnh hưởng việc học tập, thậm chí có trường hợp phát sinh hành vi vi phạm pháp luật do áp lực trả nợ.

Nội dung in trên các tờ giấy được rải khắp đường. Ảnh: CA TP Cần Thơ

Để phòng ngừa sập bẫy “tín dụng đen”, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không liên hệ, vay tiền qua các số điện thoại in trên tờ rơi rải đường, dán cột điện;

- Không cung cấp thông tin cá nhân cho các nguồn vay không rõ ràng. Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên tìm đến ngân hàng, tổ chức tín dụng hợp pháp hoặc các quỹ hỗ trợ quỹ phụ nữ, nông dân tại địa phương được cơ quan chức năng cho phép hoạt động.

Trường hợp bị các đối tượng “tín dụng đen” đe dọa, cưỡng ép, xâm phạm tài sản hoặc danh dự, người dân cần nhanh chóng lưu giữ tài liệu, chứng cứ liên quan và trình báo ngay cơ quan Công an gần nhất để được tiếp nhận, xử lý, bảo vệ theo quy định.

Công an TP Cần Thơ cho biết đừng để những “mảnh giấy vô tri” trở thành cánh cửa dẫn vào vòng xoáy nợ nần và bất an. Chỉ một phút nhẹ dạ với lời mời gọi “vay nhanh” có thể phải đánh đổi bằng sự bình yên của cả gia đình.

Theo Công an TP Cần Thơ﻿