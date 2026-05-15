Lệnh bắt tạm giam ông chủ Nguyễn Văn Phu 62 tuổi

Sáng ngày 15/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) Công an tỉnh An Giang cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Phu (sinh năm 1964, cư trú phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản và Hủy hoại tài sản”; Dương Văn Chóp (sinh năm 1990, cư trú xã Hoà Lạc, tỉnh An Giang) về hành vi “Hủy hoại tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, khoảng tháng 5/2024, ông Nguyễn Thanh V. cùng vợ là bà Trịnh Thị M.A. thỏa thuận miệng thuê 03 ao cá và nhận sang lại số cá đang nuôi của Nguyễn Văn Phu tại ấp Khánh Bình, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang để tiếp tục nuôi. Sau khi thu hoạch hơn 670 tấn cá tra nguyên liệu từ các ao đã sang lại, ông V. tiếp tục thả nuôi đợt 2.

Đối tượng Dương Văn Chóp khai nhận tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an An Giang

Đến ngày 07/7/2025, Nguyễn Văn Phu yêu cầu Chóp cắt bỏ đường dây kết nối đến 06 camera do ông V. lắp đặt để quản lý việc nuôi cá, gây thiệt hại hơn 6 triệu đồng. Ngày 11/7/2025, Phu cùng Chóp và một số người khác đến khu vực 03 ao cá do ông V. quản lý nuôi dưỡng, cho rằng số cá này thuộc sở hữu của Phu nên đã đuổi những người làm thuê cho ông V. ra khỏi khu vực nuôi cá, đồng thời chiếm giữ sổ sách quản lý và toàn bộ số cá trong 03 ao với tổng trọng lượng hơn 1.619 tấn, trị giá trên 45,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, ngày 24/7/2025, Phu cùng Chóp và nhiều người đưa ghe đến các ao cá đã chiếm giữ để bắt hơn 21,5 tấn cá tra, trị giá khoảng 604 triệu đồng, rồi bán cho các công ty thủy sản.

Khi phát hiện vụ việc, bà M.A đã trình báo cơ quan chức năng, sau đó Phu không tiếp tục việc bắt cá tại các ao nuôi của bà A. nữa.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.