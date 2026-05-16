Khám xét khẩn cấp, bắt giữ nhân viên Vi Thị Hằng và quản lý quán karaoke Lê Văn Quỳnh

Ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng liên quan đến hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra tại thôn Cao Xá, xã Quang Hưng.

Đối tượng Vi Thị Hằng và Nguyễn Thế Sâm cùng tang vật

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 0h30 ngày 4/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Công an xã Quang Hưng làm nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT386 đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Vi Thị Hằng, sinh năm 1998, trú tại xã Kim Phượng, tỉnh Thái Nguyên (là nhân viên làm dịch vụ rót bia tại các quán Karaoke) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ của Vi Thị Hằng là 1 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, qua giám định xác định là ma túy Ketamine, có khối lượng 0,701 gam cùng một điện thoại di động.

Qua đấu tranh, Hằng khai nhận số ma túy trên mua của Lê Văn Quỳnh, sinh năm 1990, trú tại thôn Cao Xá, xã Quang Hưng thông qua việc môi giới, liên hệ của Nguyễn Thế Sâm, sinh năm 2000, trú tại xã Đoàn Đào, tỉnh Hưng Yên (các đối tượng đều là quản lý và nhân viên đưa đón).

Mở rộng điều tra, cùng ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tại khu nhà trọ thuộc thôn Cao Xá, xã Quang Hưng.

Tại phòng trọ của Lê Văn Quỳnh, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều loại ma túy gồm Ketamine, Methamphetamine và MDMA được Quỳnh chia nhỏ trong các túi nilon để phục vụ việc bán trái phép cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng ma tuý. Kết quả giám định xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ tại nơi ở của Quỳnh lên tới 45,581g, gồm 29,08g ma tuý Ketamine; 4,211g ma tuý Methamphetamine và 12,290g ma tuý MDMA. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ nhiều dụng cụ sử dụng ma túy cùng các điện thoại di động liên quan.

Đối tượng Lê Văn Quỳnh cùng số ma túy bị thu giữ

Quá trình điều tra xác định, Vi Thị Hằng là nhân viên phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn xã Quang Hưng và khu vực lân cận, dưới sự quản lý của Lê Văn Quỳnh. Đối tượng Quỳnh không chỉ tổ chức quản lý nhân viên mà còn mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời.

Còn Nguyễn Thế Sâm là nhân viên cấp dưới của Quỳnh, do Quỳnh thuê để chở nhân viên nữ đến các quán Karaoke theo chỉ đạo của Quỳnh, ngoài ra, Sâm còn là người giúp sức cho Quỳnh trong việc liên hệ, trao đổi và môi giới bán ma túy cho khách có nhu cầu nhằm hưởng lợi cá nhân, mỗi lần bán ma tuý trót lọt, Sâm được nhận từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Hằng về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Thế Sâm về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1, Điều 251 Bộ luật Hình sự và Lê Văn Quỳnh về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.