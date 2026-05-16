Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để phục vụ đại dự án hơn 17.000 tỉ đồng ở TP.HCM

Những ngày đầu tháng 5, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, nhiều căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ, để lộ các khoảng đất trống kéo dài liên tiếp.
Tại khu vực này, máy xúc, phương tiện cơ giới cùng nhiều công nhân đang khẩn trương triển khai tháo dỡ nhà cửa, cho thấy tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang được đẩy nhanh.
Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, nhằm cải tạo toàn tuyến rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, kết nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.
Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu, tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 40% trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trước tình hình này, TP.HCM yêu cầu các địa phương tăng cường vận động người dân, bố trí tái định cư và hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trước cuối tháng 6.
Đại diện UBND phường Gia Định cho biết, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa có 112 căn hộ thuộc diện giải tỏa hoàn toàn để phục vụ dự án. Đến nay đã có 49 hộ dân di dời, bàn giao mặt bằng; các trường hợp còn lại đang tiếp tục được vận động tự nguyện.