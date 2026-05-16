Người dân ven rạch Xuyên Tâm tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để phục vụ đại dự án hơn 17.000 tỉ đồng ở TP.HCM

Những ngày đầu tháng 5, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM, nhiều căn nhà ven rạch đã được tháo dỡ, để lộ các khoảng đất trống kéo dài liên tiếp.

Tại khu vực này, máy xúc, phương tiện cơ giới cùng nhiều công nhân đang khẩn trương triển khai tháo dỡ nhà cửa, cho thấy tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm đang được đẩy nhanh.





Những ngày gần đây, hàng chục hộ dân phường Gia Định, đang khẩn trương tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng để xây dựng công viên, mở đầu cho dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Nhiều ngôi nhà người dân dọn đi, công tác phá dỡ đang diễn ra để kịp thời gian bàn giao mặt bằng

Đây là một trong những dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của TP.HCM với tổng vốn đầu tư hơn 17.000 tỉ đồng, nhằm cải tạo toàn tuyến rạch Xuyên Tâm dài gần 9 km, kết nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đến sông Vàm Thuật.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được chia thành ba gói thầu, tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 40% trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Trước tình hình này, TP.HCM yêu cầu các địa phương tăng cường vận động người dân, bố trí tái định cư và hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng trước cuối tháng 6.

Một căn nhà đã phá dỡ tuy nhiên vật liệu và đồ đạc vẫn còn ngổn ngang chưa thu dọn

Dọc các tuyến đường Bùi Đình Túy, Bùi Hữu Nghĩa, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ một phần, những mảng tường gạch thành từng đống

Đại diện UBND phường Gia Định cho biết, dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa có 112 căn hộ thuộc diện giải tỏa hoàn toàn để phục vụ dự án. Đến nay đã có 49 hộ dân di dời, bàn giao mặt bằng; các trường hợp còn lại đang tiếp tục được vận động tự nguyện.

Những tấm mái tôn, vật dụng sinh hoạt vẫn còn ngổn ngang chưa kịp thu dọn

Sau nhiều năm sống cạnh dòng rạch ô nhiễm, phần lớn người dân đều bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương cải tạo dù phải rời nơi ở gắn bó hàng chục năm.