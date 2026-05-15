Bạn gái Bùi Đình Khánh nhận 15 tháng tù treo do đang nuôi con nhỏ

Chiều 15/5, sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án đối với Bùi Đình Khánh cùng 18 bị cáo trong vụ án ma túy đặc biệt nghiêm trọng khiến thiếu tá Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định, trong vụ án này, các bị cáo đều là người trưởng thành, có đầy đủ hành vi, nhận thức nhưng vì động cơ vật chất, lợi nhuận nên bất chấp để phạm tội. Vì vậy, các bị cáo cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe, trừng trị.

Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hình

Bị cáo Bùi Đình Khánh và các đồng phạm tại phiên toà

Tính chất vụ án gây nguy hiểm cho xã hội, bị cáo Bùi Đình Khánh đã tước đi sinh mạng của Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải, gây ra sự mất mát của gia đình nạn nhân và lực lượng vũ trang nhân dân. Hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng của các bị cáo còn xâm phạm đến chế độ quản lý vũ khí quân dụng và phương tiện kỹ thuật quân sự của nhà nước, gây nguy hiểm trực tiếp và gây mất trật tự công cộng.

Căn cứ hồ sơ vụ án và diễn biến tại tòa, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên bị cáo Bùi Đình Khánh cùng 3 bị cáo khác mức án cao nhất là tử hình.

Trong đó, bị cáo Bùi Đình Khánh đã phạm vào các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản" nên bị tuyên mức án cao nhất là tử hình.

Bị cáo Hà Thương Hải phạm vào các tội "Giết người", "Tàng trữ trái phép chất ma tuý", "Mua bán trái phép chất ma tuý", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng" nên cũng phải nhận bản án cao nhất là tử hình.

Các bị cáo Ngô Văn Tuyên, Nguyễn Hữu Đằng bị tuyên mức án cao nhất là tử hình do phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" với số lượng đặc biệt lớn.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh)

Theo bản án, bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (bạn gái của bị cáo Bùi Đình Khánh) bị tuyên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (đang nuôi con nhỏ) về tội Che giấu tội phạm, thời gian thử thách là 30 tháng.

Trước đó, khi nói lời sau cùng trước HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh, bị cáo Bùi Đình Khánh nhiều lần đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nhóm bị cáo phạm tội “Che giấu tội phạm”, trong đó có bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương.

Theo lời trình bày của Khánh tại tòa, Hoài Thương còn trẻ, là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật hạn chế và bị cuốn vào vụ án do mối quan hệ tình cảm với bị cáo.

Ngoài Hoài Thương, Bùi Đình Khánh cũng xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho một số bị cáo khác với lý do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đang nuôi con nhỏ hoặc có bố mẹ già đau yếu.