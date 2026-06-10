Đã tìm được gia đình bé trai đẩy ngã bé gái từ cầu trượt, nạn nhân vẫn đang được điều trị và theo dõi tích cực

Gia đình bé gái bị đẩy ngã từ cầu trượt tại khu vui chơi cho biết cơ quan công an đã xác định được gia đình bé trai liên quan. Hiện cháu bé vẫn đang được điều trị và theo dõi tích cực tại bệnh viện.

Tối 9/6, người thân của bé gái bị đẩy ngã từ cầu trượt tại khu vui chơi trong một khu chung cư tại Hà Nội đã cập nhật tình hình vụ việc sau khi nhận được sự quan tâm của dư luận.

Theo chia sẻ từ gia đình, cơ quan công an đã xác định được gia đình bé trai có hành vi xô ngã bé gái.

"Vì rất nhiều người quan tâm và hỏi thăm, em xin phép cập nhật tình hình vụ việc. Hiện tại bên phía công an đã tìm được gia đình bé trai xô bé nhà em. Em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình, làm việc hết mình của các anh công an phường Từ Liêm. Hiện vẫn trong thời gian bên phía công an làm việc", người thân bé gái cho biết.

Gia đình cũng cho hay bé gái hiện vẫn đang được các bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực do chấn thương ở vùng trọng yếu.

Hình ảnh bé gái được gia đình chia sẻ

"Hiện bé nhà em vẫn đang được bác sĩ điều trị và theo dõi tích cực. Vẫn chưa có kết luận cuối cùng vì bị thương vùng trọng yếu. Mọi sự lo lắng thì gia đình em vẫn hướng về con. Mong con bình an", người này chia sẻ.

Trước đó, trao đổi với báo Dân trí sáng 9/6, đại diện ban quản lý chung cư nơi xảy ra vụ việc xác nhận sự việc và cho biết đã gặp gỡ gia đình bé gái.

Theo đại diện ban quản lý, đơn vị này dự định trình báo vụ việc tới cơ quan công an địa phương để hỗ trợ xác minh danh tính gia đình bé trai liên quan. Do khu dân cư có quy mô lớn nên ban quản lý chưa thể xác định được gia đình của cháu bé xuất hiện trong đoạn clip.

Đại diện ban quản lý nhận định đây là sự việc đáng tiếc, ngoài mong muốn của các bên. Ban quản lý đang đồng hành cùng gia đình bé gái trong quá trình xử lý vụ việc, đồng thời tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ các tình tiết liên quan.

Hình ảnh được camera ghi lại

Trước đó, đoạn clip được trích xuất từ camera an ninh ghi lại cảnh một bé gái đang đứng trên cầu trượt tại sân chơi của khu chung cư thì bất ngờ bị một bé trai từ phía sau đẩy mạnh.

Cú đẩy khiến bé gái mất thăng bằng, lộn nhào từ trên cao xuống nền đất phía dưới. Ngay sau khi sự việc xảy ra, mẹ bé gái cùng những người có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng chạy tới sơ cứu, bế cháu bé và đưa đi cấp cứu.

Trong khi đó, bé trai xuất hiện trong clip sau khi đẩy ngã bé gái đã chạy sang khu vực khác chơi rồi rời khỏi sân chơi. Vụ việc sau đó được gia đình bé gái đăng tải lên mạng xã hội và thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.