Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa anh N.D.T. và vợ là chị H.T.T. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc thiếu kiềm chế, anh T. đã sử dụng dao gây thương tích nghiêm trọng cho vợ.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, những ngày qua, vụ việc một người phụ nữ bị chồng dùng dao gây thương tích nghiêm trọng tại xã Sơn Động, đã thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội. Nhiều thông tin, hình ảnh liên quan đến vụ việc được chia sẻ trên mạng xã hội, gây bức xúc trước hành vi bạo lực xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ, ngày 07/6, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, nên giữa anh N.D.T. và vợ là chị H.T.T. xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc thiếu kiềm chế, anh N.D.T. đã sử dụng dao gây thương tích nghiêm trọng cho chị H.T.T. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị tổn thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Công an xã Sơn Động, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh, đã chỉ đạo điều tra viên khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ và thu giữ hung khí gây án.

Đối tượng N.D.T.

Bằng các biện pháp điều tra, lực lượng Công an đã nhanh chóng làm rõ người thực hiện hành vi, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với anh N.D.T. để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo về hậu quả nghiêm trọng của việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực. Chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ và thiếu kiềm chế trong phút nóng giận, một người phụ nữ phải chịu tổn hại nặng nề về sức khỏe và tinh thần, trong khi người gây ra hành vi phải đối diện với trách nhiệm hình sự và những hệ lụy pháp lý lâu dài.

Theo quy định của pháp luật, mọi hành vi xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác đều bị xử lý nghiêm minh. Dao là vật dụng sinh hoạt thông thường, nhưng khi được sử dụng nhằm xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác có thể trở thành hung khí nguy hiểm và làm phát sinh trách nhiệm pháp lý nghiêm khắc đối với người thực hiện hành vi.

Thông qua vụ việc trên, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân, khi phát sinh mâu thuẫn trong đời sống, hôn nhân và gia đình, cần bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc, lựa chọn các biện pháp giải quyết phù hợp, tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tôn trọng sức khỏe, tính mạng của người khác, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, an toàn và lành mạnh.

Đồng thời, đề nghị người dân tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến quá trình điều tra, xác minh của cơ quan chức năng.