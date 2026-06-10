Đình chỉ công việc nhân viên an ninh Aeon Mall Long Biên quy chụp khách trộm đồ

Aeon Mall tạm đình chỉ công việc với nhân viên an ninh đòi kiểm tra ngay tại chỗ sản phẩm khách đã mua do nghi trộm đồ.

Ngày 10/6, nguồn tin của PV Báo Điện tử VTC News cho hay, Aeon Mall có quyết định tạm đình chỉ công việc với nhân viên an ninh trong vụ việc nữ khách hàng bị quy chụp trộm đồ ở Aeon Mall Long Biên .

Nguồn tin cũng cho biết, Aeon Mall xác định trách nhiệm của sự cố không thuộc về những nhân viên an ninh này, mà thuộc về lỗi hệ thống, trong công tác đào tạo, giám sát của Aeon Mall Long Biên.

Vụ việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên gây xôn xao mạng xã hội.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền bài tố cáo kèm clip về việc nữ khách hàng bị vu khống, xúc phạm danh dự tại Aeon Mall Long Biên.

Theo phản ánh của chị N., khoảng 21h45 ngày 7/6, chị cùng hai con nhỏ ra khu vực cổng 8 Aeon để đặt taxi. Khi đi qua bãi gửi xe máy, chị bất ngờ bị hai nam thanh niên áp sát, chặn lại và yêu cầu về công an phường với lý do “ăn cắp đồ”.

Chị N. cho biết, thời điểm tiếp cận, hai người này không mặc sắc phục, không đeo thẻ nhận diện; một người đeo khẩu trang, người còn lại đeo kính. Dù chị khẳng định đã mua hàng, có hóa đơn và đề nghị kiểm tra ngay tại chỗ, một người vẫn yêu cầu gọi ô tô để đưa ba mẹ con về công an phường, khiến hai cháu nhỏ hoảng sợ.

Chỉ khi chị N. hô hoán và nhiều người xung quanh chú ý, một người mới lấy thẻ ra đeo và giới thiệu là nhân viên an ninh. Sau đó, túi đồ của chị được kiểm tra tại chỗ, đối chiếu hóa đơn nhưng không phát hiện sản phẩm nào thừa.

Chị N. cho rằng việc bị nghi ngờ, xô đẩy, yêu cầu lên xe khi chưa kiểm tra hàng hóa đã ảnh hưởng đến danh dự và tâm lý 2 cháu nhỏ. Chị đề nghị đơn vị liên quan kiểm tra camera, làm rõ sự việc và có lời xin lỗi thỏa đáng.

Khuya 9/6, Fanpage Aeon Mall Long Biên phát đi thông cáo về vụ việc. Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam cho biết kết quả rà soát nội bộ xác nhận khách hàng đã thanh toán đầy đủ toàn bộ hàng hóa. Doanh nghiệp cũng đã chủ động gặp gỡ, trao đổi trực tiếp và gửi lời xin lỗi tới khách hàng, đồng thời được khách hàng chấp nhận.

Aeon cam kết không để những sự việc tương tự tái diễn. Doanh nghiệp này cho biết đang triển khai các biện pháp khắc phục triệt để như rà soát, cập nhật lại toàn bộ quy trình vận hành và hướng dẫn xử lý tình huống nội bộ. Đồng thời, đơn vị tăng cường đào tạo thường xuyên cho toàn bộ đội ngũ nhân viên an ninh trên toàn hệ thống.