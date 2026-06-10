Dùng AI sửa ảnh hộ chiếu, cô gái bị treo hồ sơ, yêu cầu trình diện trực tiếp: Đừng để vài phút "tút tát" thành rắc rối giấy tờ

Ảnh AI ngày càng giống thật đến mức khó nhận ra bằng mắt thường, nhưng một cô gái vừa gặp rắc rối khi dùng nhầm ảnh đã chỉnh sửa để làm hộ chiếu. Câu chuyện là lời cảnh báo cho bất kỳ ai định dùng ảnh AI cho các giấy tờ định danh quan trọng.

Một bài đăng đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội sau khi một cô gái chia sẻ trải nghiệm dở khóc dở cười vì sử dụng ảnh chân dung đã được chỉnh sửa bằng AI trong quá trình làm hộ chiếu trực tuyến. Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở cho những ai đang có ý định dùng ảnh AI hoặc chỉnh sửa quá mức cho các loại giấy tờ định danh quan trọng.

Chọn nhầm ảnh AI khi làm hộ chiếu, hồ sơ bị yêu cầu xác minh lại

Theo chia sẻ của người đăng, đây là lần đầu cô thực hiện thủ tục cấp hộ chiếu. Trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến, thay vì tải lên ảnh gốc, cô lại sử dụng một phiên bản ảnh đã được chỉnh sửa bằng AI.

Hai bức ảnh được đăng kèm cho thấy khuôn mặt trong ảnh AI vẫn giữ nhiều nét tương đồng với người thật. Chính vì vậy, người đăng cho biết bản thân không nhận ra sự khác biệt đáng kể và cho rằng ảnh vẫn có thể sử dụng được.

Dù còn nhiều nét tương đồng, trông như ảnh chỉnh sửa bằng Photoshop thông thường nhưng cô gái này vẫn bị treo hồ sơ.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của cô gái, hồ sơ sau đó được thông báo là không khớp với ảnh trên căn cước công dân. Kết quả là cô được yêu cầu phải trực tiếp đến cơ quan xuất nhập cảnh địa phương để trình diện và xác minh danh tính.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều bình luận từ những người từng gặp tình huống tương tự hoặc có kinh nghiệm trong quá trình làm hộ chiếu, visa và các giấy tờ định danh khác.

Ảnh chỉnh sửa bằng AI có thể gây rắc rối khi đối chiếu danh tính

Phần lớn ý kiến cho rằng nhiều người hiện nay có thói quen chỉnh sửa ảnh chân dung để trông đẹp hơn trước khi sử dụng cho hồ sơ cá nhân. Tuy nhiên, với các giấy tờ mang tính định danh như hộ chiếu, căn cước công dân hay visa, việc thay đổi các đặc điểm khuôn mặt có thể dẫn đến những vấn đề phát sinh trong quá trình đối chiếu thông tin.

Nhiều người tỏ vẻ bất bình vì cô gái dám dùng ảnh AI cho việc quan trọng này.

Có bạn chia sẻ trải nghiệm bị giữ lại khi nhập cảnh ở nước bạn chỉ vì dùng ảnh chỉnh sửa bằng AI.

Một số người dùng mạng xã hội cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Có trường hợp cho biết từng sử dụng ảnh đã qua AI cho hộ chiếu hoặc visa và gặp khó khăn khi làm thủ tục kiểm tra danh tính. Tuy nhiên, đây đều là những chia sẻ cá nhân và chưa thể xem là bằng chứng cho thấy mọi trường hợp sử dụng ảnh AI đều sẽ gặp vấn đề tương tự.

Một người dùng Thread khẳng định cục XNC có thể truy ra ảnh sử dụng AI hay không.

Trong phần bình luận, một số người cho rằng các hệ thống hiện đại có thể phát hiện dấu hiệu ảnh AI hoặc ảnh đã qua xử lý. Tuy nhiên hiện chưa có thông tin chính thức về phương pháp được sử dụng trong trường hợp cụ thể đang được chia sẻ. Cũng chưa có cơ sở để khẳng định hồ sơ bị yêu cầu xác minh là do hệ thống nhận diện được ảnh AI hay do ảnh không còn khớp với dữ liệu định danh hiện có.

Một người khẳng định ảnh AI bây giờ rất dễ phát hiện vì có gắng watermark ẩn.

Điểm chung được nhiều người đồng tình là ảnh dùng cho giấy tờ tùy thân cần phản ánh chính xác diện mạo thực tế của người sở hữu, thay vì ưu tiên yếu tố thẩm mỹ như ảnh đăng trên mạng xã hội.

Đừng biến ảnh giấy tờ thành ảnh "sống ảo"

Sự phát triển của các công cụ AI giúp việc chỉnh sửa ảnh chân dung trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với vài thao tác, nhiều chi tiết trên khuôn mặt có thể được làm mịn, cân đối hoặc thay đổi theo hướng bắt mắt hơn.

Có người còn dẫn quy định xử phạt đối với hành vi khai báo sai thông tin khi làm hộ chiếu.

Tuy nhiên, những thay đổi tưởng chừng nhỏ đó lại có thể làm sai lệch các đặc điểm nhận dạng cá nhân được sử dụng trong quá trình xác minh danh tính. Trong bối cảnh ngày càng nhiều thủ tục hành chính được thực hiện trực tuyến, việc sử dụng ảnh đã qua chỉnh sửa mạnh tay có thể khiến người dùng phải bổ sung hồ sơ hoặc thực hiện thêm các bước xác minh ngoài dự kiến.

Câu chuyện đang được chia sẻ trên mạng xã hội có thể chưa phản ánh toàn bộ quy trình xử lý của cơ quan chức năng, nhưng cũng là lời cảnh báo đáng chú ý. Với hộ chiếu, căn cước công dân, visa hay các giấy tờ định danh khác, sử dụng ảnh gốc chụp đúng quy chuẩn vẫn là lựa chọn an toàn nhất để tránh những rắc rối không đáng có về sau.