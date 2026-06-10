Xác minh người bán rong "chặt chém" khách Tây 430.000 đồng 10 chiếc bánh rán

Công an phường Hoàn Kiếm vào cuộc xác minh video du khách nước ngoài mua khoảng 10 chiếc bánh rán nhỏ bị người bán hàng rong "chặt chém" 430.000 đồng.

Ngày 10/6, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã chỉ đạo công an phường xác minh đoạn video du khách nước ngoài bị " chặt chém " 420.000 đồng khi mua khoảng 10 chiếc bánh rán.

Trước đó, du khách đăng tải video trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ghi lại cảnh mua bánh rán từ một người bán hàng rong quanh Hồ Gươm.

Trong video, người phụ nữ giới thiệu món bánh rán, thực chất là bánh cam - món ăn vặt quen thuộc của nhiều địa phương.

Người bán gói 10 chiếc bánh rán cho vị khách. Trên mẹt còn bày nhiều loại bánh khác, trong đó có bánh rán phủ vừng và một số loại bánh ngọt cỡ lớn. Sau khi nhận bánh, du khách đưa tờ 500.000 đồng và được người bán trả lại 80.000 đồng.

Người phụ nữ bán hàng rong "chặt chém" du khách.

Sau khi mua hàng, du khách nước ngoài hào hứng giới thiệu túi bánh trước ống kính và ăn thử ngay trên phố. Anh liên tục bày tỏ sự thích thú với hương vị món ăn đường phố, khen lớp vỏ bánh giòn nhẹ bên ngoài, bên trong là phần nhân mềm và xốp.

Đoạn video nhanh chóng thu hút nhiều lượt xem và bình luận. Nhiều người cho rằng người bán hàng rong "chặt chém" du khách nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của Hà Nội.

Nhiều người chỉ ra mức giá này cao hơn nhiều so với giá bán phổ biến trên thị trường. Giá mỗi chiếc bánh rán tương tự chỉ khoảng 5.000 đồng/chiếc, tùy kích cỡ và địa điểm kinh doanh.

Đây không phải lần đầu du khách nước ngoài bị "hét giá" khi mua bánh rán ở Hồ Gươm. Năm 2024, một người bán hàng rong từng bị cơ quan chức năng xử phạt 150.000 đồng vì có hành vi thu 100.000 đồng 4 chiếc bánh rán bán cho du khách nước ngoài. Người này bị yêu cầu cam kết không tiếp tục bán hàng rong trái quy định.