Thông báo đóng cửa để “nghỉ hè” bị nghi ngờ, tiệm vàng Cần Thơ đăng liên tục story ở biển, núi Bà Đen chứng minh “liêm”

“Cười bò với tiệm này luôn. Giờ dắt cả khách hàng đi du lịch online chung”, một số bình luận của netizen về động thái hài hước của tiệm vàng.

Mới đây, tiệm vàng Kim Tín 2 Cần Thơ trở thành tâm điểm được chú ý trên MXH bởi bài đăng thông báo “tạm nghỉ hè” 5 ngày. Giữa bối cảnh thị trường có nhiều biến động, động thái này của tiệm vàng nổi tiếng bất ngờ được bàn tán xôn xao. Nhiều bình luận thắc mắc khiến post của tiệm viral chóng mặt.

Sau khi đưa ra lý do cho việc tạm nghỉ để đi du lịch, phía cửa hàng liên tục có động thái khiến netizen bình luận sôi nổi hơn.

Theo đó, phía tiệm vàng liên tục cập nhật các hình ảnh đang đi du lịch như đăng story check-in các điểm đến, món ăn và cả khu nghỉ dưỡng. Chưa dừng lại ở đó, fanpage còn đăng tải trọn vẹn khung cảnh nơi tham quan, kèm theo caption hóm hỉnh: “Mời cả nhà ngắm cảnh ở khu du lịch Núi Bà Đen ạ”.

Điều này khiến cộng đồng mạng bày tỏ sự thích thú khi bỗng dưng được “đi du lịch online”.

Fanpage tiệm vàng đăng tải loạt hình ảnh chứng minh đang đi du lịch

Story đi ăn, đi tắm biển cũng được cập nhật liên tục

Ngoài ra, việc đăng tải những hình ảnh du lịch cũng là điều chưa từng có trên fanpage tiệm vàng. Bởi trước đó, fanpage hoạt động chủ yếu để đăng hình ảnh sản phẩm, tư vấn cho khách có nhu cầu mua trang sức,... Song hiện tại, tiệm vàng khiến nhiều người bất ngờ vì hoạt động năng nổ trên fanpage, đi tới đâu update tới đó.

Phía dưới phần bình luận, cộng đồng mạng cũng để lại nhiều comment hài hước, “khó đỡ” vì độ viral cũng như cách ứng xử của tiệm vàng:

- “Bình thường du lịch âm thầm, giờ thành du lịch ùm xùm luôn”.

- “Không phải đi du lịch mà là chứng minh mình đi du lịch”.

- “Cười bò với tiệm này luôn. Giờ dắt cả khách hàng đi du lịch online chung”.

- “Thiếu mỗi livestream thôi chứ thấy tiệm cập nhật liên tục, không sót địa điểm nào”.

- “Bình thường bán hàng không phải ai cũng biết, giờ nghỉ đi du lịch cả nước hay”.

Về phía tiệm vàng, người đại diện fanpage cũng để lại nhiều bình luận “tung hứng” vui vẻ với khách hàng. Tiệm vàng này cho hay cũng không nghĩ có ngày lại viral theo cách chưa từng nghĩ tới.

Trước đó, Tiệm vàng Kim Tín 2 Cần Thơ trở thành tâm điểm bàn luận vì “thông báo tạm nghỉ hè”. Ngay sau khi nhận nhiều thắc mắc, phía tiệm đã chỉnh sửa bài đăng, đưa ra lý do cửa hàng “tạm nghỉ đi du lịch” trong khoảng thời gian từ 20/7 - 25/7 và dự kiến sẽ mở cửa trở lại vào ngày 26/7.

Cùng với đó, phía tiệm vàng còn đặc biệt nhấn mạnh: “Năm nào cũng nghỉ và luôn có thông báo rõ ràng. Quý khách có thể an tâm sắp xếp giao dịch trước hoặc sau thời gian này”.

Trước đó tiệm vàng viral trên MXH khi đăng tải thông báo đóng cửa hàng, nghỉ đi du lịch

Phía tiệm vàng cho biết lịch trình du lịch đã được lên từ sớm, đi theo tour nên không thể thay đổi. Ngoài ra, đại diện tiệm vàng cũng bình luận công khai rằng gia đình có trẻ nhỏ nên tranh thủ thời gian được nghỉ hè để nghỉ ngơi vài ngày.

Trong thời gian này, khách hàng có thể đến các tiệm vàng khác cùng trong hệ thống để giao dịch. Phía tiệm cũng khẳng định sẽ mở cửa trở lại và hoạt động bình thường trong tháng 7 này. Bên cạnh đó, với những khách hàng gọi điện đến tiệm nhưng không được phản hồi cũng sẽ nhận được tin nhắn thông báo về lịch nghỉ và ngày dự kiến mở cửa trở lại.