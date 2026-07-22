Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải tưởng nhớ Lý Tiểu Long, "thị phạm" đi đường quyền

Ông Nguyễn Viết Hải hiện là võ sư của môn Triệt Quyền Đạo.

Ngày 20/7, nhân dịp 53 năm ngày mất của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long (20/7/1973 - 20/7/2026), ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, đã tổ chức tưởng nhớ người mà ông xem là thần tượng lớn trong cuộc đời.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều doanh nhân cùng các võ sư đến từ nhiều môn phái. Không chỉ dâng hương tưởng nhớ, ông Nguyễn Viết Hải còn trực tiếp biểu diễn một số đường quyền Triệt Quyền Đạo, bộ môn võ do chính Lý Tiểu Long sáng lập.

Chia sẻ tại buổi lễ, vị doanh nhân bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho huyền thoại võ thuật. "Anh đã để lại cho đời những hình ảnh, dáng dấp, đạo đức với tinh thần thượng võ cao đẹp. Nhiều võ sư của các trường phái và doanh nhân đến tưởng niệm ngày mất của huyền thoại Lý Tiểu Long 20/7/1973 - 20/7/2026", ông Nguyễn Viết Hải viết.

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải (Ảnh: Sơn Hải Group)

Màn thị phạm của Chủ tịch Viết Hải (Nguồn: Sơn Hải Group)

Đây không phải lần đầu Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải bày tỏ niềm đam mê võ thuật cũng như sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho Lý Tiểu Long.

Ông Nguyễn Viết Hải hiện là võ sư của môn Triệt Quyền Đạo (Jeet Kune Do). Tháng 3/2014, ông từng sang Mỹ viếng mộ Lý Tiểu Long và có cơ hội đặc biệt được võ sư Taky Kimura - người bạn thân đồng thời là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của Lý Tiểu Long - trực tiếp truyền dạy Triệt Quyền Đạo.

Theo chia sẻ của ông Hải, chuyến đi năm 2014 là một dấu mốc đáng nhớ. Bên cạnh việc viếng mộ Lý Tiểu Long, ông còn được nghe nhiều câu chuyện về cuộc đời, triết lý sống và tinh thần võ đạo của Lý Tiểu Long từ chính võ sư Kimura. Sau khi Lý Tiểu Long qua đời, ông Taky Kimura là một trong những người tiếp tục gìn giữ, phát triển Triệt Quyền Đạo tại Mỹ.

Doanh nhân Nguyễn Viết Hải và võ sư Taky Kimura tại Mỹ năm 2014 (Ảnh: Sơn Hải Group)

Ông Nguyễn Viết Hải là Chủ tịch Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - một trong những doanh nghiệp xây dựng hạ tầng lớn tại Việt Nam. Doanh nhân Viết Hải cũng chính là bố chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Sinh năm 1966 tại Quảng Bình, ông Hải từng công tác tại Công an tỉnh Quảng Bình giai đoạn 1984 - 1993, nghỉ theo chế độ 176 từ năm 1994 rồi khởi nghiệp kinh doanh. Năm 1998, ông thành lập công ty Tập đoàn Sơn Hải.

Vợ chồng Đỗ Hà cùng bố mẹ 2 bên trong đám cưới (Ảnh: Đỗ Thị Hà)

Theo đăng ký kinh doanh, Sơn Hải có trụ sở tại Đồng Hới (Quảng Bình), hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng. Đến tháng 5/2024, doanh nghiệp nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Viết Hải sở hữu gần như toàn bộ vốn góp, 99,9%. Ngoài kinh doanh, ông còn là Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình trong hai nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026.

Sau 27 năm hoạt động, Sơn Hải trở thành một trong những nhà thầu giao thông lớn, tham gia nhiều dự án cao tốc như Cam Lộ - Lao Bảo, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Mai Sơn - Quốc lộ 45... Doanh nghiệp nổi tiếng với các cam kết bảo hành công trình vượt tiêu chuẩn: năm 2014 cam kết bảo hành 5 năm (khi thông lệ chỉ 2 năm), năm 2015 cam kết xử lý triệt để nếu mặt đường hằn lún, góp phần nâng thời gian bảo hành quốc lộ 1A lên 4 năm. Từ năm 2022, Sơn Hải tiếp tục cam kết bảo hành 10 năm cho nhiều dự án cao tốc, không yêu cầu Nhà nước chi phí bảo hành và công khai cắm biển để người dân giám sát. Đến nay, doanh nghiệp vẫn là đơn vị duy nhất đưa ra cam kết bảo hành 10 năm đối với các tuyến đường do mình thi công.

Đầu năm 2024, Sơn Hải tiếp tục đề xuất nâng thời gian bảo hành từ 2 năm lên 10 năm cho gói thầu XL02 thuộc cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Từ đầu năm 2025 đến nay, doanh nghiệp đã trúng 4 gói thầu hạ tầng với tổng giá trị hơn 2.600 tỷ đồng.

Ngoài xây dựng giao thông, Sơn Hải còn thực hiện nhiều dự án thủy lợi lớn như hồ Tả Trạch, Tân Mỹ, Ngàn Trươi... và phát triển các dự án bất động sản như khu đô thị Nam Cầu Dài, Trương Phúc Phấn, căn hộ cao cấp tại Đà Nẵng và khu nghỉ dưỡng Bảo Ninh.