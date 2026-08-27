MC Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik hôn nhau ăn mừng Việt Nam vô địch!

Cuối cùng, Hoàng Oanh cũng đã công khai có hạnh phúc mới.

Tối 26/8, Việt Nam đã có một đêm không ngủ, ăn mừng chiến thắng rực rỡ của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Trên SVĐ Mỹ Đình, nhiều nghệ sĩ, bạn bè, người thân của dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam đã đến để trực tiếp xem bóng và hoà giọng cổ vũ. Trong đó, sự xuất hiện của MC Hoàng Oanh gây chú ý. Không chỉ diện áo đấu màu vàng in số 1 - màu áo và số áo đặc trưng của Lê Giang Patrik, MC Hoàng Oanh còn bị tóm dính khoảnh khắc cực ngọt ngào.

Theo đó, sau khi Việt Nam vô địch, dàn cầu thủ đã có màn ăn mừng cùng người thân và khán giả. Ngay từ khu vực khán đài, MC Hoàng Oanh rạng rỡ chạy đến vị trí Lê Giang Patrik đang đứng đợi sẵn. Vừa thấy Hoàng Oanh, Lê Giang Patrik đã không ngần ngại trao ngay nụ hôn ngọt ngào, cả hai cũng ôm nhau vô cùng tình tứ. Đây cũng là lần đầu tiên Lê Giang Patrik và Hoàng Oanh thể hiện tình yêu công khai như thế này trước đám đông. Như vậy, chuyện yêu đương của Lê Giang Patrik và MC Hoàng Oanh đã không còn là tin đồn mà do chính người trong cuộc xác nhận vào khoảnh khắc cực đặc biệt tối qua.

Lê Giang Patrik công khai hôn MC Hoàng Oanh trên SVĐ Mỹ Đình (Nguồn: @diem.anh_1998)

Lê Giang Patrik có hành động ngọt ngào cho Hoàng Oanh giữa nơi đông người

Không còn là tin đồn, cả hai đã chính thức xác nhận hẹn hò bằng nụ hôn ngày Việt Nam vô địch

Clip: MC Hoàng Oanh mặc áo số 1 ra sân cổ vũ

Mối quan hệ của Hoàng Oanh và Lê Giang Patrik

Trong vài tháng qua, Hoàng Oanh và thủ môn Việt kiều liên tục vướng nghi vấn hẹn hò sau hàng loạt hint được cư dân mạng xâu chuỗi. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc sau trận giao hữu Việt Nam - Myanmar hôm 18/7, khi Patrik tiến về khu vực khán đài, cởi áo đấu và trao tận tay cho Hoàng Oanh. Trước đó, nữ MC cũng từng chia sẻ nhiều hình ảnh tình cảm bên một người đàn ông giấu mặt, trong đó có những khoảnh khắc nắm tay, đi du lịch. Netizen sau đó soi ra nhiều điểm trùng hợp về phụ kiện giữa người đàn ông bí ẩn này và Patrik.

Hoàng Oanh có tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi khi đoạt danh hiệu Hot VTeen toàn quốc 2006 và trở thành gương mặt trang bìa của nhiều tờ báo tuổi teen. Sau đó, cô lấn sân sang lĩnh vực MC. Năm 2012, cô ghi dấu ấn với danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Người đẹp cũng từng tham gia một số bộ phim và đạt được một số thành tích nhất định. Từng xuất sắc giành nhiều thành tích cao trong các cuộc thi nhan sắc và nổi tiếng với vai trò MC, Hoàng Oanh nhận được nhiều sự chú ý của netizen khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng năm 2023. Tuy nhiên, MC sinh năm 1990 lại dừng chân sớm ở chương trình.

Thời gian qua, Hoàng Oanh đã bị soi dấu hiệu có hạnh phúc mới

Trong một cuộc phỏng vấn với chúng tôi, khi được hỏi sau những biến cố tình cảm suốt 3 năm qua, liệu cô có còn tin vào tình yêu như trước hay không, Hoàng Oanh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Cô chia sẻ: "Tin chứ. Tôi luôn luôn là người tin vào tình yêu, tình yêu rất đẹp, tại sao chỉ vì những mối quan hệ chưa đẹp mà lại đổ lỗi cho tình yêu. Có một câu mọi người hay nói, thấy cô đó chia tay người này, chia tay người kia lận đận quá. Nhưng thử nghĩ xem, ngày xưa người ta dùng từ 'lận đận', còn thời nay thì mình gọi là 'nhiều trải nghiệm'. Có ai mà may mắn yêu rồi cưới người đó luôn, hiếm lắm, đa số chúng ta đều trải qua nhiều cuộc tình mới tìm được chân ái. Nếu mình có cách nhìn tích cực thì mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn".