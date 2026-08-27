Khung hình quyền lực: Chủ tịch FIFA, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch Liên Đoàn bóng đá Việt Nam cùng làm một việc

3 Chủ tịch đứng trong cùng 1 khung hình, chung vui với chiếc bánh kem có tên 2 đội tuyển.

Tối 26/8, sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận chung kết lượt về với Thái Lan trên sân Mỹ Đình, Vietjet - hãng hàng không do tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm Chủ tịch HĐQT - thông báo dành tặng Ban huấn luyện và các cầu thủ đội tuyển Việt Nam đặc quyền một năm bay SkyBoss trên toàn mạng bay Vietjet Group.

﻿Sau trận đấu, Chủ tịch FIFA Gianni Infantin, Chủ tịch HĐQT Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo và Chủ tịch Liên Đoàn bóng đá Việt Nam Trần Quốc Tuấn cùng góp mặt chung vui với chiếc bánh kem có tên 2 đội tuyển.

Đội tuyển đã nhận ít nhất 28,3 tỷ đồng tiền thưởng. Trong đó, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) trao 300.000 USD, tương đương khoảng 7,8 tỷ đồng, cho nhà vô địch ASEAN Cup 2026.



Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng đội tuyển tổng cộng 7,8 tỷ đồng trong hành trình trước trận chung kết lượt về và tiếp tục thưởng thêm 3 tỷ đồng sau chức vô địch.



Ông Nguyễn Đức Thụy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank, trước đó cũng hai lần thưởng đội tuyển, tổng cộng 4 tỷ đồng, sau chiến thắng trước Indonesia và khi Việt Nam giành quyền vào chung kết.



Acecook Việt Nam thưởng 500 triệu đồng, trong khi ngay sau trận chung kết, Agribank công bố thưởng thêm 2 tỷ đồng cho đội tuyển Việt Nam.﻿

Khi cộng gộp tất cả các khoản đã được công bố, tính đến thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam đã thu về quỹ tiền thưởng khổng lồ lên tới gần 30 tỷ đồng cho chiến tích vang dội năm nay.