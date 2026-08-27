Vỡ oà cảm xúc khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik nhảy lên ăn mừng, ĐT Việt Nam trao nhau những cái ôm mừng vô địch

Những khoảnh khắc cuối trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đầy cảm xúc.
Thời khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đội tuyển Việt Nam 2-2 Thái Lan, qua đó Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận tối ngày 26/8
HLV Kim Sang-sik nhảy ăn mừng đầy phấn khích
Ở chiều ngược lại, cầu thủ Thái Lan đổ gục trên sân Mỹ Đình
Khán đài cũng bùng nổ với chiến thắng cho tuyển Việt Nam
Các cầu thủ vỡ oà với niềm vui chiến thắng
HLV Kim Sang-sik đi bắt tay, ôm từng học trò ăn mừng vô địch
Tuyển Việt Nam đã phải chờ rất lâu để có khoảnh khắc bảo vệ thành công chức vô địch này
Niềm vui trên từng gương mặt cầu thủ
Văn Lâm chạy đến ăn mừng cùng Đình Bắc
HLV Kim Snag-sik đập tay với Thành Long
Sau đó, thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tiến vào sân ăn mừng với những học trò vừa thi đấu xuất sắc trên sân
Ông Kim Sang-sik ôm lấy Quang Hải
Đội tuyển Việt Nam mang theo lá cờ tổ quốc chạy khắp sân ăn mừng
Hai Long bùng nổ cảm xúc
Các cầu thủ động viên nhau sau một giải đấu đầy nỗ lực
Đình Bắc ăn mừng cùng trợ lý HLV
Những niềm vui, hạnh phúc dồn nén sau chặng hành trình dài cùng ASEAN Cup 2026
Đội tuyển Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch, lần đầu tiên 2 năm liên tiếp giành chức vô địch ASEAN Cup
Quang Hải và Thành Chung vẫy cờ ăn mừng cùng CĐV