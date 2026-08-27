Vỡ oà cảm xúc khoảnh khắc HLV Kim Sang-sik nhảy lên ăn mừng, ĐT Việt Nam trao nhau những cái ôm mừng vô địch

Theo Đời sống & Pháp luật
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Những khoảnh khắc cuối trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đầy cảm xúc.

Thời khắc trọng tài thổi còi kết thúc trận đội tuyển Việt Nam 2-2 Thái Lan, qua đó Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận tối ngày 26/8

HLV Kim Sang-sik nhảy ăn mừng đầy phấn khích

Ở chiều ngược lại, cầu thủ Thái Lan đổ gục trên sân Mỹ Đình

Khán đài cũng bùng nổ với chiến thắng cho tuyển Việt Nam

Các cầu thủ vỡ oà với niềm vui chiến thắng

HLV Kim Sang-sik đi bắt tay, ôm từng học trò ăn mừng vô địch

Tuyển Việt Nam đã phải chờ rất lâu để có khoảnh khắc bảo vệ thành công chức vô địch này

Niềm vui trên từng gương mặt cầu thủ

Văn Lâm chạy đến ăn mừng cùng Đình Bắc

HLV Kim Snag-sik đập tay với Thành Long

Sau đó, thuyền trưởng của tuyển Việt Nam tiến vào sân ăn mừng với những học trò vừa thi đấu xuất sắc trên sân

Ông Kim Sang-sik ôm lấy Quang Hải

Đội tuyển Việt Nam mang theo lá cờ tổ quốc chạy khắp sân ăn mừng

Hai Long bùng nổ cảm xúc

Các cầu thủ động viên nhau sau một giải đấu đầy nỗ lực

Đình Bắc ăn mừng cùng trợ lý HLV

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