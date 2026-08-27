Đoàn Văn Hậu rưng rưng nước mắt, xúc động nhắc đến Doãn Hải My sau khi vượt mọi sóng gió, cùng nhau nâng cúp vô địch Asean Cup 2026

Sau hơn hai năm vật lộn với chấn thương và những khoảng thời gian đầy thử thách, Đoàn Văn Hậu đã trở lại đội tuyển Việt Nam, cùng các đồng đội lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026.

Đêm Mỹ Đình 26/8 có lẽ là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất sự nghiệp của Đoàn Văn Hậu. ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Với Văn Hậu, chiếc cúp lần này càng đặc biệt khi đánh dấu màn trở lại đội tuyển sau quãng thời gian dài phải xa sân cỏ vì chấn thương.

Và trong ngày vui ấy, Doãn Hải My cùng con trai đã xuống sân, cùng Văn Hậu tận hưởng khoảnh khắc đăng quang. Chia sẻ sau chức vô địch, Văn Hậu không giấu được sự xúc động khi nhắc về hành trình trở lại: “Khi chấn thương nặng, em vẫn luôn cố gắng và tự nhủ bản thân một ngày nào đó mình sẽ trở lại. Em rất vui vì tiếp tục cống hiến cho ĐT Quốc gia, được chơi bóng và mang vinh quang về cho Tổ quốc. Mỗi lần ra sân ĐT Quốc gia đều là niềm vui với em".

Đó không phải một hành trình dễ dàng. Văn Hậu từng gặp vấn đề nghiêm trọng ở gót Achilles từ năm 2023, phải trải qua thời gian dài điều trị, phẫu thuật và phục hồi. Anh gần như vắng bóng khỏi sân cỏ trong hơn hai năm trước khi từng bước trở lại.

Tháng 12/2025, Văn Hậu mới trở lại thi đấu chính thức trong màu áo Công an Hà Nội. Sau đó, anh được gọi trở lại đội tuyển và cuối cùng có tên trong hành trình ASEAN Cup 2026. Tại giải đấu năm nay, hậu vệ số 5 từng bước lấy lại vị trí. Ở chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Văn Hậu chơi chắc chắn, góp phần giúp Việt Nam giữ sạch lưới và đánh bại Thái Lan 2-0.

Một người từng phải chiến đấu với chấn thương suốt thời gian dài giờ lại đứng trên sân trong ngày đội tuyển nâng cúp. Có lẽ vì thế, cảm xúc của Văn Hậu càng đặc biệt.

Ảnh: FBNV

Và phía sau anh luôn có Doãn Hải My

Trong lời chia sẻ sau trận, Văn Hậu dành phần đặc biệt nhất cho người vợ đã đồng hành cùng mình trong quãng thời gian khó khăn. Anh nói: “Em cảm ơn đến người vợ của em đã luôn bên cạnh đồng hành với em, dù cho khó khăn thế nào, vợ em vẫn đồng hành cùng em vượt qua rất nhiều khó khăn để đi được đến ngày hôm nay".

Rồi bằng ánh mắt rưng rưng xúc động, Văn Hậu nghẹn ngào nhắc thêm: “My là một trong những người luôn bên cạnh và đồng hành cùng em".

Những lời nói ngắn nhưng đủ để thấy ý nghĩa của Doãn Hải My trong hành trình trở lại của Văn Hậu. Hơn hai năm Văn Hậu điều trị chấn thương, Hải My nhiều lần đồng hành cùng chồng trong quá trình phục hồi. Cô từng cùng anh ra nước ngoài điều trị, thường xuyên đưa con trai tới thăm và động viên chồng trong những đợt tập trung đội tuyển.

Ngay trước trận chung kết lượt về, Hải My cũng đưa con trai tới khách sạn nơi ĐT Việt Nam đóng quân để gặp Văn Hậu. Hình ảnh hậu vệ số 5 cõng con trên vai, vui vẻ bên gia đình trước giờ thi đấu đã nhận được nhiều sự chú ý. Và rồi, sự động viên ấy được đáp lại bằng một đêm tuyệt đẹp.

Ảnh: FBNV

Cùng nhau nâng cúp sau tất cả

Trong những bức ảnh sau trận, Văn Hậu xuất hiện rạng rỡ bên Doãn Hải My và con trai. Ở một khoảnh khắc, cả gia đình nhỏ cùng đứng trên sân Mỹ Đình. Văn Hậu vẫn mặc nguyên bộ trang phục thi đấu, còn Hải My diện áo đấu Việt Nam, đeo tấm huy chương vàng ASEAN Cup trên cổ. Cậu con trai nhỏ cũng được bố mẹ đưa xuống sân, cùng hòa vào màn ăn mừng của đội tuyển.

Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc Văn Hậu và Hải My chụp selfie ngay trên sân, phía sau là biển người hâm mộ và không khí lễ hội ngập tràn. Doãn Hải My sau đó chia sẻ loạt ảnh gia đình với dòng chữ “We are the champions!”, cùng những khoảnh khắc cả nhà ôm cúp và ăn mừng.

Với Hải My, đây không chỉ là ngày chồng mình giành thêm một danh hiệu. Đó còn là ngày cô được chứng kiến người đàn ông mình đồng hành suốt những năm qua trở lại sân cỏ, trở lại đội tuyển và cùng Việt Nam đứng trên đỉnh Đông Nam Á.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Chiếc cúp thứ hai của Văn Hậu

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 cũng giúp Văn Hậu có lần thứ hai đăng quang ở giải đấu này. Lần đầu là năm 2018, khi anh mới 19 tuổi và là thành viên của thế hệ vàng dưới thời HLV Park Hang-seo. Năm 2024, Văn Hậu không thể góp mặt trong đội hình vô địch vì chấn thương.

Bởi vậy, chiếc huy chương vàng năm 2026 mang ý nghĩa rất riêng. Nó là phần thưởng cho sự kiên trì sau những ngày dài điều trị. Là câu trả lời cho những hoài nghi về khả năng trở lại. Và cũng là món quà dành cho những người đã không rời đi trong lúc khó khăn nhất.

“Em rất vui tiếp tục cống hiến cho ĐT Quốc gia và mang vinh quang về cho Tổ quốc". Văn Hậu đã làm được. Và bên cạnh anh, vẫn là Doãn Hải My – người vợ mà anh nhắc đến với tất cả sự biết ơn trong ngày hạnh phúc nhất.