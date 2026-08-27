Mẹ Thành Chung xúc động kể về biến cố gia đình, phải giấu nhẹm để anh yên tâm thi đấu giành chức vô địch ASEAN Cup

Phía sau tấm HCV vô địch đầy nghẹn ngào của gia đình Thành Chung.

Tối ngày 26/8/2026, sân vận động Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi đội tuyển Việt Nam chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026. Trong không khí hân hoan ấy, trung vệ Nguyễn Thành Chung trở thành một trong những cái tên để lại nhiều cảm xúc nhất, không chỉ bởi phong độ chói sáng trên sân cỏ mà còn bởi câu chuyện thầm lặng đằng sau hậu trường.

Xuyên suốt giải đấu, Thành Chung khẳng định vị trí chốt chặn vô cùng tin cậy nơi hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam. Với 7 lần ra sân chính thức, anh góp công lớn giúp đội nhà duy trì thành tích ấn tượng khi chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn thua trước trận chung kết lượt về. Sự điềm tĩnh, khả năng phán đoán chính xác và tinh thần thi đấu xả thân của trung vệ này đã trở thành điểm tựa vững chắc cho toàn đội trong hành trình chinh phục ngai vàng khu vực.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau những phút giây thi đấu kiên cường ấy là một biến cố gia đình được giấu kín. Ngay trước trận chung kết lượt về, mẹ của Thành Chung - cô Nguyễn Ánh Tuyết mới chia sẻ với truyền thông về việc bà ngoại của anh đang phải nằm viện điều trị. Để con trai hoàn toàn yên tâm, không bị ảnh hưởng tâm lý trước trận đấu quan trọng, gia đình đã quyết định giữ kín thông tin này. Đó cũng là lý do mẹ anh không thể sang Thái Lan cổ vũ trực tiếp như mọi khi mà phải tới tận tối 26/8 mới có mặt tại sân Mỹ Đình để tiếp sức cho con.

Thành Chung ăn mừng cùng gia đình (Ảnh: HĐ)

Sự hy sinh thầm lặng của gia đình đã được đền đáp ngọt ngào. Sau khi cùng các đồng đội bước lên đỉnh vinh quang, Thành Chung không giấu nổi sự xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành tới ban huấn luyện, lãnh đạo cùng toàn thể người hâm mộ đã luôn đồng hành. Niềm vui của trung vệ tuyển Việt Nam càng thêm trọn vẹn khi trên đường rời sân Mỹ Đình, anh đã nhận được cái bắt tay và lời chúc mừng trực tiếp từ Chủ tịch FIFA Gianni Infantino - người cũng vừa có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam và tham dự lễ trao cúp.

Thành Chung bắt tay với chủ tịch FIFA (Ảnh: FPT Play)

Chức vô địch ASEAN Cup 2026 không chỉ đánh dấu một cột mốc chói lọi trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Nguyễn Thành Chung, mà còn là phần thưởng vô giá dành cho tinh thần chuyên nghiệp của anh cùng tình yêu thương, sự hậu thuẫn vững chắc từ gia đình.