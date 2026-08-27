HLV Kim Sang-sik: "Hôm nay, tôi xin phép nhận danh xưng 'King' Sang-sik!"

HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau khi lần thứ 2 liên tiếp giúp ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng với tổng tỉ số 4-2 trước Thái Lan 2 lượt trận, qua đó chính thức lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương khu vực, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên chiến lược gia người Hàn Quốc đăng quang ngay trên sân nhà Mỹ Đình sau 3 lần trước đó đều giành cúp trên sân khách.

Xuất hiện trong phòng họp báo với chiếc áo sơ mi đen quen thuộc vừa được tháo bỏ lớp áo bib mặc tạm do trùng màu áo, HLV Kim Sang-sik không giấu nổi sự mệt mỏi lẫn xúc động. Vừa kết thúc trận đấu căng thẳng, ông đã gục xuống sân vì kiệt sức nhưng ngay sau đó là sự giải tỏa trọn vẹn:

"Cuộc sống và bóng đá rất khó khăn, nhưng chúng tôi đã đứng dậy và làm được. Hai năm vừa qua, tôi đã giành 4 chức vô địch cùng các đội bóng Việt Nam. Đó là điều đáng tự hào không chỉ của tôi mà còn của bóng đá Việt Nam. Tôi không có ước mơ gì lúc này, chỉ muốn hôm nay vui vẻ nhất cùng các cầu thủ".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng hóm hỉnh nhắc lại kỷ niệm đầu năm khi Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Việt Nam và gọi ông là "King" (Nhà vua - PV) Sang-sik, để rồi thừa nhận hôm nay ông xin phép chính thức nhận lời khen ngợi ấy.

"Tổng thống Lee Jae Myeong đã nói: Bóng đá Việt Nam là môn thể thao vua (VN's Soccer is King Sport), còn HLV Kim Sang Sik chính là vua trong môn thể thao này (Kim Sang Sik is a King). Và thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành "vua" như lời ngài tổng thống có nói. Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm "vua" này trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam", HLV Kim Sang-sik cho biết.

HLV Kim Sang-sik hạnh phúc với chiến thắng (Ảnh: Như Hoàn)

Đánh giá về màn thể hiện trên sân, nhà cầm quân người Hàn Quốc thẳng thắn thừa nhận đội tuyển đã chơi chưa tốt trong hiệp 1 khi quá tập trung vào phòng ngự, chưa thể tấn công và việc bị dẫn bàn trước đã gây ra rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bước ngoặt đã đến trong giờ nghỉ giữa hiệp khi ông đưa ra những chỉ đạo chiến thuật mới, mở đường cho sự xuất hiện của Hoàng Hên và bàn gỡ hòa quý giá. Trước câu hỏi về "ma thuật" giúp đội nhà sở hữu 2 bàn thắng dù chỉ có vỏn vẹn 1 cú sút trúng đích, ông Kim nhấn mạnh thành tích bảo vệ ngôi vương là nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể:

"Dù đôi lúc bị ban huấn luyện mắng, quản lý hơi gắt gao nhưng các cầu thủ đã vượt qua để hoàn thành mục tiêu. Tôi muốn cảm ơn các học trò vì đã không bỏ cuộc".

Khép lại buổi chia sẻ, thuyền trưởng tuyển Việt Nam gửi lời cảm ơn chân thành tới hàng vạn cổ động viên đã phủ kín chảo lửa Mỹ Đình, khẳng định đây chính là động lực lớn nhất và chiến thắng này là dành cho toàn thể người hâm mộ. Ông cũng gửi gắm niềm tin vào sự phát triển tiếp theo của bóng đá Việt Nam thông qua sự cố gắng qua từng trận đấu, trước khi khép lại bằng nụ cười dí dỏm về không khí ăn mừng bên ngoài sân vận động: "Hôm nay chắc mọi người sẽ đi bão, không biết chúng tôi sẽ về khách sạn kiểu gì đây".