Video: Quang Hải "cosplay" thánh meme Haaland, đánh trống cho toàn đội Việt Nam Viking ăn mừng khi vô địch Asean Cup 2026

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, đội trưởng Quang Hải bất ngờ hóa “Haaland phiên bản Việt” khi cầm dùi đánh trống, dẫn các đồng đội thực hiện màn ăn mừng đậm chất Viking cực kỳ đáng yêu.

Quang Hải "cosplay" Haaland, đánh trống cho đồng đội Viking ăn mừng vô địch Asean Cup 2026

Đêm Mỹ Đình đã trở thành một bữa tiệc thực sự của bóng đá Việt Nam. Sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về, ĐT Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận. Những giây phút căng thẳng trên sân nhanh chóng được thay thế bằng màn ăn mừng tưng bừng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Và giữa bầu không khí ấy, Quang Hải bất ngờ có màn “cosplay” Erling Haaland khiến người hâm mộ thích thú. Đội trưởng ĐT Việt Nam cầm một chiếc dùi trên tay, đứng trước chiếc trống lớn và liên tục đánh trống trong khi các đồng đội phía sau đồng loạt giơ tay, hò reo. Hình ảnh này lập tức gợi nhớ tới những màn ăn mừng Viking Row cực kỳ nổi tiếng của Haaland và ĐT Na Uy tại World Cup 2026.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: Thanh Xuân

Ảnh: Thanh Xuân

Đây vốn là màn ăn mừng đặc trưng của người hâm mộ Na Uy: một người đánh trống giữ nhịp, trong khi các cầu thủ và CĐV cùng thực hiện động tác chèo thuyền đồng bộ, mô phỏng những chiến binh Viking trên một con thuyền dài. Đáng chú ý, chính Haaland cũng từng trực tiếp cầm dùi đánh trống để dẫn dắt đồng đội và người hâm mộ Na Uy thực hiện màn Viking Row sau những chiến thắng tại World Cup 2026. Hình ảnh tiền đạo sinh năm 2000 đứng trước chiếc trống, liên tục tạo nhịp cho cả đám đông đã trở thành một trong những khoảnh khắc ăn mừng viral nhất giải đấu.

Vì thế, khi Quang Hải xuất hiện với chiếc dùi trống trên tay, tạo dáng đầy hào hứng trước các đồng đội, màn ăn mừng lập tức có cảm giác như một phiên bản “Haaland Việt Nam”. Điều đáng yêu là lần này, người cầm nhịp không phải một tiền đạo cao 1m95 của Na Uy mà là đội trưởng Quang Hải.

Phía sau Quang Hải, các tuyển thủ áo đỏ cũng hưởng ứng cực nhiệt. Người giơ cao hai tay, người vỗ tay, người cười lớn, tạo nên một khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Những thành viên ban huấn luyện và nhân viên đội tuyển cũng hòa vào bữa tiệc ăn mừng.

Ảnh: Thanh Xuân

Chiếc trống vì thế chẳng khác nào “nhạc trưởng” cho màn ăn mừng của các nhà vô địch. Nếu Haaland từng dùng tiếng trống để mở màn cho màn Viking Row của Na Uy, thì Quang Hải cũng có cách riêng để biến khoảnh khắc đăng quang của ĐT Việt Nam thành một kỷ niệm khó quên.

Đặc biệt, màn ăn mừng này càng thú vị khi Quang Hải chính là đội trưởng của ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Anh không chỉ đóng vai trò thủ lĩnh trên sân mà còn trở thành một trong những nhân vật khuấy động bầu không khí ăn mừng sau khi đội tuyển hoàn thành mục tiêu bảo vệ chức vô địch.

Trước đó, Quang Hải cũng đã có dấu ấn rất lớn trong hành trình vô địch khi ghi bàn quyết định giúp Việt Nam thắng Thái Lan 2-0 ở chung kết lượt đi. Phút 69 trên sân Rajamangala, anh tung cú vô-lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0 và tạo lợi thế cực lớn cho đội nhà trước trận lượt về.

Đến trận lượt về, dù không trực tiếp ghi bàn, Quang Hải vẫn cùng các đồng đội chiến đấu để hoàn tất nhiệm vụ. Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh chuyển từ “đội trưởng trên sân” sang “nhạc trưởng của bữa tiệc”.

Một chiếc dùi trống được giơ cao. Một chiếc trống vang lên. Những cầu thủ áo đỏ cùng nhau reo hò. Haaland có Viking Row của Na Uy, còn Quang Hải đã có màn “Viking” phiên bản Việt để ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026.