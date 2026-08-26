Cầu thủ Thái Lan sút penalty lên trời, ĐT Việt Nam ăn mừng như vừa có bàn thắng, phản ứng của Madam Pang trên khán đài mới gây sốt

Kakana Khamyok đá hỏng phạt đền, bỏ lỡ cơ hội giúp Thái Lan nhân đôi cách biệt trước Việt Nam. Trên khán đài Mỹ Đình, biểu cảm của Madam Pang lập tức lọt vào ống kính và gây chú ý.

Trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và Thái Lan diễn ra với những diễn biến nghẹt thở ngay đầu hiệp 2. Khi đội khách đang dẫn 1-0, Thái Lan bất ngờ được hưởng một quả phạt đền ở phút 47 sau tình huống Phạm Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana Khamyok trong vòng cấm.

Kakana, chính là cầu thủ bị phạm lỗi, được trao trọng trách thực hiện cú đá 11 m. Nếu thành công, Thái Lan sẽ nâng tỷ số lên 2-0 và tạo cách biệt rất lớn trong trận lượt về. Thế nhưng, tiền vệ mang áo số 7 lại không thể tận dụng cơ hội vàng. Cú sút của Kakana đưa bóng đi thẳng lên trời, khiến các cầu thủ Thái Lan ôm đầu tiếc nuối, trong khi khán đài Mỹ Đình lập tức bùng nổ tiếng reo hò của CĐV Việt Nam.

Ngay lập tức, các cầu thủ Việt Nam ăn mừng cuồng nhiệt như thể vừa có bàn thắng. Hoàng Hên trở thành tâm điểm với màn ăn mừng đầy phấn khích, trong khi phía sau là hàng vạn CĐV Việt Nam phủ kín khán đài và đồng loạt vỡ òa.

Với Thái Lan, cú đá hỏng của Kakana càng trở nên đáng tiếc bởi đội khách đã có bàn mở tỷ số từ phút 12 nhờ Yotsakorn Burapha. Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn không được bảo toàn khi Hoàng Hên ghi bàn gỡ hòa chỉ ít phút sau quả penalty bất thành.

Cảm xúc của Madam Pang đang theo dõi trận đấu trên khán đài cũng lọt ống kính. Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nở nụ cười đầy tiếc nuối sau khi chứng kiến cầu thủ đội nhà bỏ lỡ cơ hội mười mươi. Biểu cảm của nữ tỷ phú nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được đặt cạnh khoảnh khắc các cầu thủ Việt Nam phấn khích sau tình huống thoát thua.

Madam Pang cười bất lực khi Thái Lan hỏng penalty

Và chỉ 4 phút sau cú đá hỏng của Kakana, ĐT Việt Nam thực sự khiến Thái Lan phải trả giá. Phút 52, Phan Tuấn Tài thực hiện quả tạt từ cánh trái. Hoàng Hên băng vào dứt điểm bằng chân trái, đưa bóng chạm cột dọc rồi bật vào người thủ môn Chatchai trước khi lăn vào lưới. Bàn thắng giúp Việt Nam gỡ hòa 1-1 và tái lập cách biệt hai bàn về tổng tỷ số sau hai lượt trận chung kết.

Kịch bản diễn ra quá nhanh khiến hai khoảnh khắc trở thành màn đối lập đầy thú vị: Kakana đứng trước cơ hội giúp Thái Lan tiến gần hơn tới màn lội ngược dòng nhưng sút vọt xà, còn Hoàng Hên chỉ ít phút sau lại trở thành người hùng đưa Việt Nam trở lại thế cân bằng.