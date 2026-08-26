Hoàng Hên ghi bàn thắng quý như vàng, ĐT Việt Nam bùng nổ cảm xúc khi có bàn gỡ trước Thái Lan

Bàn thắng quý giá của Hoàng Hên ở phút 52 đã kéo ĐT Việt Nam trở lại thế cân bằng trước Thái Lan, đồng thời thổi bùng bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam đã có màn đáp trả đầy cảm xúc sau khi bị Thái Lan dẫn trước trong trận chung kết lượt về ASEAN Hyundai Cup 2026. Phút 52, từ đường tạt bóng khó chịu của Phan Tuấn Tài bên cánh trái, Hoàng Hên lập tức tung cú đặt lòng bằng chân trái. Bóng dội cột dọc, sau đó bật vào chân thủ môn Chatchai rồi đi ngược vào lưới, giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1.

Đây là bàn thắng có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh ĐT Việt Nam vừa trải qua những phút đầu hiệp 2 đầy căng thẳng. Trước đó, Thái Lan được hưởng phạt đền ở phút 48 sau khi Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm, nhưng chính Kakana lại sút bóng ra ngoài. Chỉ ít phút sau, Việt Nam lập tức tận dụng cơ hội để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Hoàng Hên trở thành tâm điểm của màn ăn mừng. Ngay sau khi bóng nằm gọn trong lưới, tiền vệ số 10 nở nụ cười rạng rỡ, trong khi hàng loạt đồng đội lao tới ôm chầm lấy anh. Khoảnh khắc ấy cho thấy sự giải tỏa của các cầu thủ áo đỏ sau khoảng thời gian phải chịu sức ép lớn từ đối thủ.

Hoàng Hên liên tục thể hiện cảm xúc mãnh liệt: khi thì dang rộng hai tay, khi thì ngửa mặt cười lớn giữa vòng vây của đồng đội. Những gương mặt phía sau anh cũng không giấu nổi sự phấn khích khi bàn thắng đã giúp Việt Nam san bằng tỷ số.

Đáng chú ý, bàn thắng đến sau một tình huống có phần may mắn nhưng cũng cho thấy sự nhạy bén và quyết đoán của Hoàng Hên. Sau bàn thắng, Hoàng Hên còn có khoảnh khắc quỳ xuống sân, hai tay hướng lên trời như một cách ăn mừng đầy cảm xúc. Các đồng đội cũng quỳ xuống bên cạnh và chia vui cùng anh. Phía sau là khán đài Mỹ Đình đang cuộn lên trong sắc đỏ, tạo nên một khung cảnh đặc biệt của trận chung kết.

Trận đấu càng trở nên kịch tính khi Thái Lan đã có bàn mở tỷ số từ phút 12. Yotsakorn Burapha tận dụng tình huống bóng bật ra sau quả tạt bên cánh phải rồi tung cú sút căng vào góc xa, khiến Lê Giang Patrik dù chạm được tay vẫn không thể cứu thua.

Nhưng với bàn gỡ của Hoàng Hên, ĐT Việt Nam đã đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1. Quan trọng hơn, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn nắm lợi thế lớn về tổng tỷ số 3-1 sau chiến thắng 2-0 ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala.





Ảnh: Như Hoàn - Thanh Xuân.