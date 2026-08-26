ĐT Việt Nam thâu tóm danh hiệu cá nhân ASEAN Cup: Đình Bắc giành cú đúp giải thưởng, Lê Giang Patrik là thủ môn xuất sắc

Xuân Son, Lê GIang Patrik và Đình Bắc giành trọng danh hiệu cá nhân tại ASEAN Cup 2026.

Đội tuyển Việt Nam đã chính thức bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á sau khi vượt qua đại kình địch Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 sau hai lượt trận chung kết căng thẳng. Không chỉ giữ lại chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026, chiến dịch năm nay của thầy trò huấn luyện viên còn ghi dấu sự thống trị tuyệt đối của bóng đá Việt Nam khi các chiến binh sao vàng thâu tóm trọn bộ các danh hiệu cá nhân cao quý nhất giải đấu.

Ở hạng mục Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP), tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc đã vinh dự nhận giải nhờ màn trình diễn bùng nổ và ổn định suốt chặng đường đã qua. Bằng lối chơi giàu tốc độ, đột biến cùng sự tự tin vượt tuổi, Đình Bắc không chỉ là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công mà còn trực tiếp ghi những bàn thắng mang tính bước ngoặt ở các vòng knock-out.

Đình Bắc giành cú đúp danh hiệu cá nhân

Cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới năm nay ghi nhận sự san sẻ ngọt ngào khi cả Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Xuân Son cùng trở thành chủ nhân của giải thưởng với 5 pha lập công. Sự ăn ý cùng khả năng chớp thời cơ nhạy bén của bộ đôi này đã biến hàng công ĐT Việt Nam trở thành cơn ác mộng đối với mọi hàng phòng ngự trong khu vực.

Ở phía sau mặt trận phòng ngự, người gác đền Lê Giang Patrik xuất sắc nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu. Với phản xạ xuất thần, khả năng ra vào hợp lý cùng tâm lý thi đấu vững vàng, thủ thành Việt kiều là chốt chặn đáng tin cậy, góp công lớn giúp ĐT Việt Nam đứng vững trước những sức ép nghẹt thở ở hai lượt trận chung kết.

Việc vừa đăng quang chiếc cúp vô địch vừa càn quét toàn bộ các giải thưởng cá nhân không chỉ khẳng định vị thế số một khu vực của bóng đá Việt Nam, mà còn đánh dấu bước chuyển giao thế hệ đầy hứa hẹn cho chặng đường chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.