Dàn cầu thủ ĐT Việt Nam tung HLV Kim Sang-sik lên cao, cầm áo Duy Mạnh ăn mừng khi đả bại Thái Lan, lên ngôi vô địch Asean Cup 2026

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc mọi cảm xúc được giải phóng. Các cầu thủ ĐT Việt Nam ôm chầm lấy nhau, cùng HLV Kim Sang-sik ăn mừng chức vô địch lịch sử,

Sau 90 phút nghẹt thở trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam chính thức bảo vệ thành công ngôi vương ASEAN Cup. Thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa Thái Lan 2-2 ở trận chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch khu vực.

Và ngay khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc, sân Mỹ Đình gần như nổ tung. Các cầu thủ áo đỏ lao vào nhau, ôm chầm lấy đồng đội, nhảy lên đầy phấn khích. Những người đã cùng nhau trải qua hơn một tháng thi đấu liên tục cuối cùng cũng có thể tận hưởng trọn vẹn thành quả.

Tâm điểm của một trong những khoảnh khắc đẹp nhất là HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được các học trò vây quanh rồi tung bổng lên cao giữa vòng tròn cầu thủ. Ông Kim nằm ngang trên những cánh tay của học trò, gương mặt tràn ngập niềm vui, một tay giơ lên đầy phấn khích.

Đó là hình ảnh đặc biệt bởi HLV Kim Sang-sik không chỉ vừa cùng Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup thứ hai liên tiếp, mà còn trở thành người dẫn dắt đội tuyển đi vào lịch sử với lần đầu tiên bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á.

Ảnh: Thanh Xuân

Các cầu thủ cũng chẳng còn giữ hình ảnh nghiêm túc thường thấy trên sân. Người giơ cao hai tay, người nắm chặt tay ăn mừng, người chạy về phía khán đài để chia vui cùng hàng vạn cổ động viên đang phủ kín Mỹ Đình bằng sắc đỏ.

Ảnh: Như Hoàn

Nhưng giữa bữa tiệc cảm xúc ấy, một hình ảnh đặc biệt khác khiến người hâm mộ không khỏi xúc động. Chiếc áo số 2 mang tên D. DUY MANH xuất hiện giữa màn ăn mừng chức vô địch. Hai cầu thủ Xuân Mạnh và Hai Long cùng cầm chiếc áo đấu của người đồng đội vắng mặt, đưa lên trước ống kính như muốn gửi đi một thông điệp: Duy Mạnh cũng là một phần của chức vô địch này.

Duy Mạnh đã không thể cùng đội tuyển bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026. Trung vệ sinh năm 1996 tái phát chấn thương đầu gối trước khi hội quân và dù nỗ lực hồi phục trong thời gian tập trung, anh vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất. Sau đánh giá của đội ngũ y tế, Ban huấn luyện quyết định để anh trở về CLB tiếp tục điều trị và không đăng ký dự giải.

Ảnh: Như Hoàn

Trước khi rời đội, Duy Mạnh từng gửi lời nhắn tới các đồng đội, khẳng định dù không thể góp mặt trên sân, anh vẫn sẽ dõi theo và cổ vũ toàn đội trong hành trình bảo vệ chức vô địch. Hôm nay, Duy Mạnh cũng đưa cả gia đình ra sân Mỹ Đình cổ vũ tinh thần ĐT Việt Nam. Và rồi, khi giấc mơ ấy trở thành hiện thực, chiếc áo số 2 của anh đã được các đồng đội đưa ra sân.

Không có Duy Mạnh trực tiếp thi đấu, nhưng hình ảnh ấy khiến người ta có cảm giác trung vệ kỳ cựu vẫn đang ở đó, cùng các đồng đội tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Từ chiếc áo của Duy Mạnh đến hình ảnh HLV Kim Sang-sik được tung lên trời, tất cả tạo thành những lát cắt giàu cảm xúc của một đêm lịch sử.

Đây không chỉ là màn ăn mừng một danh hiệu. Đó còn là sự giải tỏa sau một hành trình dài, là niềm vui của những cầu thủ đã chiến đấu cùng nhau, và là lời tri ân dành cho những thành viên dù không thể hiện diện trên sân nhưng vẫn thuộc về tập thể.

Ảnh: Như Hoàn

Ảnh: FBNV

Loạt khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của ĐT Việt Nam (Ảnh: Thanh Xuân):



