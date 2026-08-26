Phỏng vấn nóng Đình Bắc sau chức vô địch ASEAN Cup: "Người Thái muốn lấy cúp về nhưng chúng ta đã giữ lại Mỹ Đình"

Lần đầu nâng cúp ASEAN Cup, Đình Bắc hạnh phúc với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Đêm 26/8/2026, Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vỡ òa trong niềm vui chiến thắng khi Đội tuyển Việt Nam chính thức bước lên đỉnh cao của giải đấu sau trận hòa kịch tính 2-2 ở lượt về, qua đó đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 chung cuộc. Giữa biển cờ đỏ sao vàng cùng tiếng reo hò không ngớt của hàng vạn người hâm mộ, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc – một trong những gương mặt nổi bật trong hành trình xưng vương lần này đã không giấu nổi sự xúc động lẫn tự hào.

Chia sẻ ngay trên sân sau khoảnh khắc đăng quang lịch sử, chân sút sinh năm 2004 gửi lời bộc bạch đầy cảm xúc tới khán giả nước nhà:

"Người Thái muốn lấy cúp về nhưng chúng ta đã giữ cúp lại ăn mừng cùng người hâm mộ. Đây là đầu tiên emtham dự giải đấu và giành chức vô địch, em sẽ tiếp tục cống hiến cho người hâm mộ bóng đá nước nhà".

Đình Bắc hạnh phúc với chức vô địch ASEAN Cup (Ảnh: HĐ)

Lời khẳng định đanh thép nhưng chân thành ấy không chỉ đại diện cho tinh thần chiến đấu kiên cường của toàn đội, mà còn ghi dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của riêng cá nhân anh ở lần đầu hít thở bầu không khí chung kết khu vực.

Tuy nhiên, chiếc cúp vô địch ASEAN Cup 2026 dường như mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành trình chinh phục của sao trẻ này. Khi được hỏi về những ước mơ lớn hơn trong tương lai, Đình Bắc không ngần ngại bày tỏ quyết tâm bước tiếp chặng đường phía trước với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn xa: "Kỷ nguyên vươn mình mà, cầu thủ ai cũng muốn vươn mình, mục tiêu vươn mình".

Khát vọng "vươn mình" mà Đình Bắc đề cập không dừng lại ở những danh hiệu trong tầm khu vực Đông Nam Á. Đó là mục tiêu hướng đến việc đưa bóng đá Việt Nam cạnh tranh sòng phẳng ở những đấu trường lớn hơn như Asian Cup hay Vòng loại World Cup, đồng thời là khát khao tự hoàn thiện bản thân để vươn tầm đến các giải đấu phát triển hơn ở châu lục. Chiến thắng trước người Thái tối 26/8 là lời đáp trả ngọt ngào trên sân cỏ, nhưng chính tư duy không ngừng vươn lên của những cầu thủ trẻ như Đình Bắc mới là điểm tựa vững chắc nhất cho bóng đá Việt Nam bước vào một "kỷ nguyên vươn mình" đúng nghĩa.