Quang Hải lập siêu kỉ lục với 3 chức vô địch ASEAN Cup, trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Việt Nam

Gần 8 năm sau lần đầu lên đỉnh Đông Nam Á, Quang Hải một lần nữa nâng chiếc cúp ASEAN Cup. Nhưng lần này đặc biệt hơn tất cả: tiền vệ số 19 trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất sở hữu 3 chức vô địch giải đấu, với các cột mốc 2018, 2024 và 2026.

Đêm 26/8 tại sân Mỹ Đình đã khép lại bằng một kịch bản nghẹt thở. ĐT Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 ở chung kết lượt về, qua đó thắng chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận và bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Việt Nam bảo vệ được ngôi vương Đông Nam Á.

Giữa khoảnh khắc lịch sử ấy, Nguyễn Quang Hải cũng tự viết thêm một chương đặc biệt cho sự nghiệp của mình. Chiếc huy chương vàng tại Mỹ Đình giúp tiền vệ sinh năm 1997 trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên và duy nhất 3 lần vô địch ASEAN Cup, sau các lần đăng quang vào năm 2018, 2024 và 2026.

Ảnh: Thanh Xuân

2018: Cậu bé 21 tuổi và danh hiệu MVP

Lần đầu Quang Hải chạm tay vào chiếc cúp ASEAN Cup là năm 2018. Khi ấy, anh mới 21 tuổi nhưng đã là một trong những ngôi sao sáng nhất của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam. Quang Hải thi đấu cả 8 trận, có 3 bàn thắng và 2 kiến tạo, góp công lớn giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua Malaysia ở chung kết để đăng quang.

Đặc biệt, Quang Hải còn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu (MVP). Đó là giải thưởng đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của một tài năng trẻ và cũng là bước ngoặt đưa tên tuổi Quang Hải lên một vị thế khác ở bóng đá Đông Nam Á. Trang chủ ASEAN United FC khi nhìn lại hành trình này cũng nhấn mạnh anh là cầu thủ Việt Nam thứ hai giành danh hiệu MVP ASEAN Championship, sau Nguyễn Hồng Sơn năm 1998.

Năm ấy, Quang Hải là một trong những người trẻ nhất của đội hình vô địch. 8 năm sau, anh đã trở thành đội trưởng.

Ảnh: FBNV

2024: Trở lại đỉnh cao cùng thế hệ mới

Tại ASEAN Cup 2024, Quang Hải tiếp tục góp mặt trong đội hình Việt Nam đăng quang. Đội tuyển đánh bại Thái Lan với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận chung kết, qua đó lần thứ ba vô địch giải đấu trong lịch sử. Quang Hải có 2 bàn thắng tại giải và tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hành trình của đội tuyển.

Sau chức vô địch này, Quang Hải nằm trong nhóm 5 tuyển thủ Việt Nam từng hai lần vô địch ASEAN Cup, bên cạnh Bùi Tiến Dũng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Tiến Linh. Nhưng rồi đến năm 2026, trong số những cái tên ấy, chỉ Quang Hải tiếp tục có mặt.

Và anh đứng trước cơ hội làm điều chưa cầu thủ Việt Nam nào từng làm được.

2026: Đeo băng đội trưởng, ghi bàn ở chung kết và lập kỷ lục

Nếu năm 2018 Quang Hải là ngôi sao trẻ, năm 2026 anh bước vào giải đấu với tư cách đội trưởng ĐT Việt Nam. Vai trò đã thay đổi hoàn toàn. Không còn là cầu thủ trẻ được kỳ vọng tỏa sáng, Quang Hải trở thành một trong những thủ lĩnh giàu kinh nghiệm nhất, có nhiệm vụ dẫn dắt cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho lứa đàn em.

Ở trận chung kết lượt đi trên sân Rajamangala, Quang Hải được tung vào sân trong hiệp hai. Phút 69, từ đường chuyền của Hoàng Hên, đội trưởng số 19 thực hiện cú vô-lê một chạm đẹp mắt, đưa bóng vào góc gần và nâng tỷ số lên 2-0 cho Việt Nam.

Bàn thắng ấy tạo lợi thế cực lớn trước trận lượt về tại Mỹ Đình. Sau đó là 90 phút đầy biến động trên sân nhà. Thái Lan hai lần ghi bàn, Việt Nam hai lần bị đẩy vào thế phải chịu sức ép. Đến những phút cuối, Wanchai vô tình phản lưới nhà giúp Việt Nam gỡ hòa 2-2. Kết quả này đủ để thầy trò HLV Kim Sang-sik thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công chức vô địch.

Và khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Quang Hải chính thức hoàn tất cú hat-trick vô địch. 2018 - 2024 - 2026.

Ảnh: Thanh Xuân

Từ MVP đến người đội trưởng nâng cúp

Điều đặc biệt nhất trong câu chuyện của Quang Hải không chỉ nằm ở con số 3. Đó là cách anh đi qua ba thế hệ của bóng đá Việt Nam với ba vai trò khác nhau. Năm 2018, anh là chàng trai 21 tuổi, tỏa sáng rực rỡ và giành danh hiệu MVP. Năm 2024, anh là một trong những trụ cột giàu kinh nghiệm của đội hình vô địch. Năm 2026, anh đeo băng đội trưởng, ghi bàn ở chung kết lượt đi và cùng toàn đội hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ ngai vàng.

Một hành trình kéo dài gần một thập kỷ. Từ người được các đàn anh dìu dắt đến người đứng cạnh các đàn em trong ngày đăng quang. Từ Quang Hải của năm 2018 đến đội trưởng Quang Hải của năm 2026. Và giờ đây, trong lịch sử ASEAN Cup, chỉ cần nhắc đến 3 chức vô địch của một cầu thủ Việt Nam, người đầu tiên được gọi tên chính là Quang Hải.

Ảnh: Thanh Xuân

Một kỷ lục mới trong bộ sưu tập danh hiệu

Thành tích này càng đáng chú ý khi Quang Hải vốn đã sở hữu một bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ ở cấp CLB và đội tuyển. Trước đó, anh từng được ghi nhận là cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử bóng đá Việt Nam xét về số danh hiệu vô địch ở nhiều cấp độ.

Tháng 8/2026 cũng đánh dấu một cột mốc cá nhân khác khi Quang Hải vượt qua Lê Công Vinh để trở thành cầu thủ khoác áo ĐT Việt Nam nhiều nhất lịch sử. Nhưng có lẽ, 3 chiếc huy chương vàng ASEAN Cup vẫn là một trong những dấu son đặc biệt nhất.

Bởi chúng không chỉ kể về những danh hiệu. Chúng kể về cả một hành trình. Một tài năng trẻ ngày nào giờ đã trở thành một trong những biểu tượng của bóng đá Việt Nam trong kỷ nguyên ASEAN Cup hiện đại.