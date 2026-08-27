VIP nhất Đình Bắc: Được HLV Kim Sang-sik đích thân cõng lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Asean Cup 2026, tình thầy trò quá đáng yêu

Không chỉ cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương, HLV Kim Sang-sik còn để lại một khoảnh khắc cực đáng yêu khi đích thân cõng Đình Bắc lên bục nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026.

Đình Bắc được HLV Kim Sang-sik cõng lên nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất Asean Cup 2026 Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân Mỹ Đình đêm 26/8, ĐT Việt Nam chính thức bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan cũng khép lại một giải đấu đáng nhớ với cá nhân Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, bên cạnh việc cùng Nguyễn Xuân Son nhận giải Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Và trong khoảnh khắc Đình Bắc được xướng tên, HLV Kim Sang-sik đã tạo nên một hình ảnh rất đặc biệt.

Thầy Kim “cõng” trò cưng lên nhận giải

Trong loạt ảnh được ghi lại tại sân Mỹ Đình, Đình Bắc xuất hiện với nụ cười rạng rỡ khi chuẩn bị lên sân khấu nhận danh hiệu MVP. Bất ngờ, HLV Kim Sang-sik tiến đến và đích thân cõng cậu học trò trên lưng.

Đình Bắc nằm gọn trên lưng ông thầy người Hàn Quốc, hai chân vẫn mang đôi giày thi đấu màu cam. Trong khi đó, HLV Kim cố gắng bước về phía bục trao giải, tạo nên khoảnh khắc vừa hài hước vừa đầy tình cảm giữa hai thầy trò.

Tuy nhiên, màn “cõng trò nhận giải” không kéo dài quá lâu. HLV Kim chỉ cõng Đình Bắc được vài bước trước khi có dấu hiệu không thể tiếp tục. Nhà cầm quân người Hàn Quốc sau đó phải thả học trò xuống, thậm chí còn có khoảnh khắc tỏ ra đau ở phần vai. Khoảnh khắc này trở thành tình huống hài hước và đáng nhớ nhất của lễ trao giải.

Một bên là HLV Kim Sang-sik, người vừa cùng đội tuyển tạo nên lịch sử khi lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Một bên là Đình Bắc, chàng tiền đạo 22 tuổi vừa có một giải đấu bùng nổ. Khoảnh khắc “thầy cõng trò” vì thế càng trở nên đáng yêu.

Đình Bắc thắng lớn trong lần đầu dự ASEAN Cup

Đây là lần đầu tiên Đình Bắc tham dự ASEAN Cup và anh lập tức để lại dấu ấn cực đậm. Tiền đạo số 9 đá chính tất cả các trận đấu của ĐT Việt Nam tại giải. Anh ghi 5 bàn, gồm hat-trick vào lưới Timor-Leste và cú đúp trước Campuchia, đồng thời có thêm 3 đường kiến tạo.

Đáng nhớ nhất là ở chung kết lượt đi trên sân Rajamangala. Đình Bắc không trực tiếp ghi bàn nhưng có pha giật gót cực kỳ tinh tế, tạo điều kiện để Nguyễn Hai Long mở tỷ số. Việt Nam sau đó thắng Thái Lan 2-0, tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

Đến trận chung kết lượt về tại Mỹ Đình, Đình Bắc tiếp tục hoạt động không biết mệt mỏi trên hàng công. Anh không ghi bàn nhưng vẫn được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, góp phần giúp Việt Nam cầm hòa Thái Lan 2-2 và đăng quang với tổng tỷ số 4-2.

Cú đúp danh hiệu, tuổi 22 đã có một năm quá đặc biệt

Kết thúc giải, Đình Bắc sở hữu cú đúp giải thưởng cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026. Đồng Vua phá lưới ASEAN Cup 2026 với 5 bàn.

Đây là phần thưởng xứng đáng cho một giải đấu mà tiền đạo trẻ không chỉ biết ghi bàn mà còn đóng góp vào lối chơi chung, tích cực di chuyển, tạo cơ hội và hỗ trợ phòng ngự. Đáng nói, danh hiệu MVP ASEAN Cup đến chỉ ít lâu sau khi Đình Bắc tạo dấu ấn ở cấp độ U23. Anh từng giành danh hiệu Vua phá lưới VCK U23 châu Á 2026, trước khi cùng U23 Việt Nam giành HCĐ.

Như vậy, năm 2026 của Đình Bắc đang trở thành một hành trình đặc biệt: Vua phá lưới U23 châu Á, vô địch V.League, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V.League, vô địch ASEAN Cup, Vua phá lưới và giờ là MVP ASEAN Cup. Và giữa một đêm mà Đình Bắc liên tục được gọi tên trên sân khấu trao giải, HLV Kim Sang-sik lại chọn cách ăn mừng rất riêng: cõng cậu học trò lên nhận phần thưởng lớn nhất.

Ảnh: Như Hoàn.