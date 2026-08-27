Doãn Hải My khoe visual sáng bừng, Văn Hậu hôn gió rồi loay hoay tìm vợ xuống sân ăn mừng Việt Nam vô địch

Khoảnh khắc Văn Hậu lên bục nhận huy chương vẫn hướng về gia đình.

Đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 sau kết quả chiến thắng 4-2 Thái Lan sau 2 lượt trận chung kết. Trên sân Mỹ Đình tối ngày 26/8, gia đình cầu thủ Đoàn Văn Hậu có mặt đông đủ để cổ vũ tuyển Việt Nam. Khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam bước lên bục nhận huy chương, ống kính truyền thông bắt trọn hành động Văn Hậu hướng về vợ trên khán đài. Văn Hậu đưa tay chỉ về hướng Doãn Hải My đang đứng, hậu vệ của tuyển Việt Nam còn làm hành động hôn gió cực tình dành cho vợ.

Văn Hậu chỉ tay về hướng vợ và con đứng

Văn Hậu hôn gió vợ

Doãn Hải My - vợ Văn Hậu cũng gây sốt với visual sáng bừng đứng bên lan can khán đài sân Mỹ Đình. Sau khi tuyển Việt Nam vô địch, nàng WAG cũng người hâm đứng ra gần hơn để chúc mừng tuyển Việt Nam nâng cao chiếc cúp vô địch. Tuy nhiên do BTC làm chặt nên gia đình cầu thủ phải tận cuối giờ mới được xuống ăn mừng. Văn Hậu ngay sau khi rời bục nhận huy chương đã vội chạy lại khu vực khán đài để tìm vợ con. Anh liên tục ra hiệu để Hải My di chuyển ra hướng cầu thang xuống sân.

Hải My khoe viusal sáng bừng trên sân Mỹ Đình

Cô nàng tạo dáng dễ thương khi thấy ống kính

Văn Hậu chỉ vợ đi về phía cầu thang xuống sân

Khoảnh khắc Hải My cười tươi khi thấy chồng

Văn Hậu chạy về ăn mừng với gia đình

Văn Hậu chỉ gia đình xuống sân

Tuy nhiên do an ninh thắt chặt nên chỉ bé Lúa - con trai của cặp đôi được xuống sân. Mãi sau khi người hâm mộ đã rơi sân thì Hải My mới được xuống ăn mừng với chồng

Văn Hậu trao huy chương cho con trai