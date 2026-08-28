Quang Hải hẹn hò với Chu Thanh Huyền

Vừa cùng tuyển Việt Nam vô địch, Quang Hải làm ngay điều ngọt ngào này cho bà xã Chu Thanh Huyền.

Ngay sau khi cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã dành trọn thời gian bên gia đình. Nam cầu thủ đưa bà xã Chu Thanh Huyền đi ăn tối lãng mạn và gửi tới cô những lời chúc đong đầy tình cảm nhân dịp sinh nhật.

Trên trang cá nhân, Quang Hải chia sẻ khoảnh khắc rạng rỡ bên bà xã cùng bó hoa tươi thắm kèm dòng trạng thái ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật em, hậu phương vững chắc của anh, 2 bố con yêu thương em thật nhiều". Bài viết nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ và đồng đội.

Sau hành trình thi đấu đầy nỗ lực để cùng tuyển quốc gia một lần nữa chạm tay vào chiếc cúp vô địch khu vực, hình ảnh đội trưởng Quang Hải giản dị, ấm áp bên người bạn đời đã mang đến một góc nhìn rất khác, bình yên và trọn vẹn đằng sau những ánh hào quang sân cỏ. Quang Hải luôn ưu tiên dành trọn vẹn thời gian cho gia đình. Những bữa tối lãng mạn, các chuyến du lịch ngắn ngày hay đơn giản là khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau chính là nguồn năng lượng tích cực nhất để nam cầu thủ liên tục chinh phục những đỉnh cao mới.

Quang Hải cùng vợ đi ăn mừng sinh nhật (Ảnh: FBNV)

Tổ ấm trọn vẹn của cặp đôi "trai tài gái sắc"

Chặng đường từ tình yêu kín tiếng đến cuộc sống hôn nhân viên mãn của Nguyễn Quang Hải và Chu Thanh Huyền luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào đầu năm 2024 bằng đám cưới hoành tráng, quy tụ dàn sao bóng đá cùng đông đảo khách mời nổi tiếng.

Hạnh phúc của gia đình nhỏ như trọn vẹn hơn khi vào tháng 7/2024, cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Nguyễn Quang Minh (tên thân mật là Lido). Sự xuất hiện của thiên thần nhỏ không chỉ đánh dấu bước ngoặt lớn trong đời sống cá nhân mà còn làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh của Quang Hải. Rời xa ánh đèn sân khấu và những áp lực căng thẳng trên sân cỏ, chàng thủ lĩnh tuyển Việt Nam trở về nhà trong vai trò một "ông bố bỉm sữa" chính hiệu. Anh không ngại thức khuya, dậy sớm phụ vợ pha sữa, dỗ dành và chăm sóc quý tử nhỏ.

Quang Hải ăn mừng vô địch cùng vợ trên sân Mỹ Đình (Ảnh: FBNV)

Về phần Chu Thanh Huyền, dù bận rộn với công việc livestream bán hàng và chăm con, người đẹp sinh năm 2000 vẫn luôn tròn vai một người vợ đồng hành. Cô thường xuyên xuất hiện trên khán đài ở các trận đấu quan trọng để trực tiếp tiếp sức tinh thần cho ông xã.

Sự thấu hiểu và đồng hành của Chu Thanh Huyền chính là hậu phương vững chắc giúp Quang Hải duy trì phong độ và sự tập trung cao độ cho sự nghiệp quần đùi áo số. Sau những giờ phút căng thẳng trên sân tập hay các giải đấu lớn, tổ ấm nhỏ ấm áp cùng tiếng cười của bé Lido luôn là nguồn năng lượng tích cực nhất dành cho nam cầu thủ. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 cùng một gia đình viên mãn hiện tại là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Quang Hải cả trong sự nghiệp lẫn vai trò người chồng, người cha.