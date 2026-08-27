Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải gây chú ý

Chu Thanh Huyền xuất hiện với mái tóc cực lạ, ăn mừng cuồng nhiệt khi thấy Quang Hải.

Tối ngày 26/8, ĐT Việt Nam thắng Thái Lan với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận để lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Trên sân Mỹ Đình, Chu Thanh Huyền cùng con trai nhỏ đã có mặt để trực tiếp tiếp lửa cho Quang Hải và các đồng đội. Chu Thanh Huyền lập tức gây chú ý với mái tóc được tết kỹ càng, phong cách hiphop khi đến sân Mỹ Đình cổ vũ Quang Hải và tuyển Việt Nam thi đấu.

Cận cảnh mái tóc độc lạ của vợ Quang Hải

Nàng WAG xuất hiện ấn tượng với mái tóc chất lừ và visual sáng bừng trên sân Mỹ Đình

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 không chỉ đánh dấu cột mốc chói lọi cho bóng đá nước nhà mà còn ghi nhận kỷ lục cá nhân vô tiền khoáng hậu của Nguyễn Quang Hải. Với chiếc cúp vô địch lần này, tiền vệ mang áo số 19 chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ba lần đăng quang giải đấu lớn nhất khu vực vào các năm 2018, 2024 và 2026.

Ngay sau khoảnh khắc đăng quang, bà xã Chu Thanh Huyền đã chia sẻ niềm tự hào to lớn cùng những lời chúc mừng ngọt ngào gửi tới ông xã. Sự đồng hành bền bỉ của gia đình chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho tiền vệ sinh năm 1997 trong suốt chiến dịch đầy thử thách.

Quang Hải tiến về phía gia đình tìm vợ con sau khi nâng cúp vô địch

Thanh Huyền ăn mừng cực cuồng nhiệt khi thấy chồng

Cô nàng hào hứng gọi tên Quang Hải

Quang Hải đưa con trai xuống sân ăn mừng chức vô địch





